В Волгограде отправили в отставку вице-губернатора

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:41:19+03:00

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В администрации региона снова произошли кадровые перестановки. Еще на прошлой неделе вице-губернатор Волгоградской области Роман Беков проводил совещания и ратовал за увеличение валового регионального продукта. В понедельник, 17 февраля 2020 года, председатель облпромторга покинул свой пост. Причины отставки в областной администрации предпочли не комментировать.

- Роман Сергеевич Беков освобожден от занимаемой должности, - предельно лаконично сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона.

Роману Бекову 56 лет. Начинал карьеру в Волгоградском сельскохозяйственном институте, затем работал в налоговой инспекции, различных банках. Шесть лет - с 1993 по 1999 возглавлял правление банка «КОР». После три года работал доцентом в Волгоградском госуниверситете. С 2004 по 2007 год Беков был замглавы Волгограда, затем руководил Ассоциацией коммерческих банков региона. В администрацию области пришел в 2010 году. Работал в должности замгубернатора Волгоградской области и председателя комитета экономики. В последние годы при губернаторе Бочарове был председателем регионального комитета промышленности и торговли. Все эти годы Беков традиционно входил в число самых богатых чиновников области.

ИСТОЧНИК KP.RU