Влюбленные из Волгограда помогли установить мировой рекорд

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:40:43+03:00

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- Вся страна активно участвовала, присылала свои фото на фоне достопримечательностей их городов, и конечно, фотографий участников из Волгограда тоже было немало. Вместе мы смогли собрать сердце из 5000 тысяч снимков, установив мировой рекорд. Благодарим волгоградцев, которые помогли нам в этом, - рассказывают в компании netPrint.

Напомним, акцию «Ваша любовь в Книге рекордов Гиннесса» объявили в январе, и за это время более 5 тысяч пар прислали свое фото для этого романтического флешмоба. В итоге у организаторов набралось три коробки весом в 15 килограммов. Из них работники компании – 7 человек - выложили сердце. На это у них ушло 7 часов времени.

- С помощью двух рулеток, двух девушек и видеооператора мы зафиксировали размер сердца для международного агентства регистрации рекордов — 7,1 метров в ширину и 6 метров в высоту. Замер мы отправили в международное агентство регистрации рекордов INTERRECORD, где уже подтвердили рекорд как на национальном, так и на международном уровне, а также в Книгу рекордов Гиннесса, - рассказывают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU