2020-02-14T15:20:22+03:00
Общество

Елена Исинбаева решила прочитать вторую "книгу" - Конституцию СССР

Олимпийская чемпионка взялась детально изучать главные документы страны
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с инстаграма Елены Исинбаевой.Фото с инстаграма Елены Исинбаевой.
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Признание олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой в том, что к 37-ми годам она все-таки прочитала Конституцию России, произвело настоящий фурор. Посмеялись не только ее коллеги из рабочей группы, которые занимаются сбором изменений в главный документ страны, и Владимир Путин, который присутствовал на этой встрече, но и многие интернет-комментаторы (многие из которых наверняка тоже Конституцию не читали). За сутки фраза нашей землячки «Это важная книга, в которой много интересного…» обросла мэмами. Кто-то даже предложил Елене, как следующий шаг на политическом поприще, создать партию «Россия на высоте» (намекая на ее высокие достижения в прыжках с шестом).

Исинбаева шутки хейтеров оценила и решила не останавливаться на достигнутом. Сегодня спортсменка выложила в инстаграме фото обложки Конституции СССР.

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Елена Исинбаева решила сравнить Конституции России и СССР
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«Следующая книга к чтению и изучению! Думаю, будет интересно сравнить оба документа... Так как вижу всеобщее стремление внести свои правки в Конституцию РФ, можем потом обсудить с вами, дорогие подписчики?», - сиронизировала Елена.

В ответ подписчики посоветовали волгоградке начать сразу с судебника Иоанна Грозного

ИСТОЧНИК KP.RU

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