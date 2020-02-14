"Ротор" не смог одолеть команду из второй лиги в борьбе за Кубок ФНЛ

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:48:30+03:00

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Первая официальная игра в 2020 году у «Ротора» прошла «комом»: матч за Кубок ФНЛ с «КАМАЗом» закончился вничью - 2:2. Хотя первый тайм волгоградцы всухую проиграли. О том, как прошла игра «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе клуба.

Сегодня, 14 февраля, на Кипре стартовали матчи Кубка ФНЛ. Главный тренер волгоградцев Александр Хацкевич сразу заявил, что цели выиграть в этом турнире нет (основные силы будут копить к матчам ФНЛ). Видимо, поэтому сине-голубые в матче с «КАМАЗом» (который играет во второй лиге и занимает там даже не лидерское четвертое место) решили не демонстрировать свой статус лидера и с первых минут вели себя на поле несколько расслаблено. За что и поплатились. Соперники быстро вошли во вкус и забили сразу два мяча в первом тайме. Первый - с пенальти «заколотил» Гаглоев (Довбня сбил в штрафной противника), второй - Караев, который смог обыграть двух наших защитников и точно пробить в ворота.

В перерыве, вероятно, наставник сине-голубых резко изменит тактику и волгоградцы вышли на поле уже совсем с другим настроем. Атаковали много и часто, и на 54-й минуте Антон Пискунов забил головой. Еще через десять минут Азат Байрыев сравнял счет. И хорошо, что смогли удержать, хотя попытки у «КАМАЗа» победить в этом матче были отчаянные.

СТАТИСТИКА МАТЧА:

Олимп-Кубок ФНЛ 2020, групповой этап.

14 февраля. Пафос (Кипр), стадион «Куклия»

«Ротор» — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 2:2 (0:2)

Голы: Пискунов, 54 (1:2), Байрыев, 67 (2:2). — Гаглоев, 26 пен (1:0); Караев, 36 (2:0).

«Ротор»: Нестеренко, Киселев (Денисов, 45), Довбня, Удалый (Байрыев, 45), Пискунов, Ткачук (Кипиани, 66), Макаров (Полубояринов, 65), Фатуллаев (Песегов, 45), Султонов (Серченков, 65), Алейник, Галаджан (Муллин, 65)

«КАМАЗ»: Кобзев, Криворучко, Кириллов, Яковлев, Гаглоев, Воронин, Абазов, Черный, Евсеев, Караев, Галиакберов

ИСТОЧНИК KP.RU