Полицейские ищут свидетелей аварии, где водитель сбил семью из трех человек

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:36:11+03:00

Тогда родители погибли на месте, а их сын чудом выжил

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1 января 2020 года случилась страшная авария, в которой погибли супруги, а их 12-летний сын чудом выжил. Напомним, жители Среднеахтубинского района около семи часов вечера решили сократить путь и вышли на проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. В это время по дороге за рулем «Фольксваген Поло» ехал 65-летний водитель. Он не заметил семью.

От удара 35-летний мужчина и его 33-летняя супруга умерли на месте, их даже не успели госпитализировать в больницу. маленький сын остался жив, но получил серьезные травмы. Теперь сотрудники полиции разыскивают очевидцев происшествия.

- Просьба очевидцев данного ДТП либо лиц, имеющих какую-либо информацию об обстоятельствах произошедшего, обращаться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Обращаться по адресу: город Волгоград, улица Голубинская, 5, кабинет 35 к следователю по особо важным делам Ануфриевой Надежде Андреевне, телефон: 30-47-89.

ИСТОЧНИК KP.RU