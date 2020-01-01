Под Волгоградом пенсионер на иномарке сбил семью: двое погибли

ЧП произошло в 19-00 на автодороге Средняя Ахтуба-Краснослободск Волгоградской области. Муж с женой и с 12-летним сыном направлялись из поселка Госпитомник, где жили в своем доме, к магазину, который расположен на трассе. Взрослые решили сократить по привычке дорогу. До пешеходного перехода было около 800 метров. Держась за руки они выбежали на трассу. Удар был очень сильным. «Фольксваген Поло» на высокой скорости сбил всех троих.

Водитель уверяет, что его ослепила другая машина.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Основной удар пришелся на взрослых. 32-летняя Ольга погибла на месте. Ее 35-летний муж Александр умер в машине «скорой помощи». Единственный выживший – сын женщины. Школьник получил серьезные травмы. Его в тяжелейшем состоянии доставили в больницу, где за его жизнь борются врачи. Медики надеются на сильный характер мальчика. Скорее всего, он останется на попечении бабушек.

Женщина погибла на месте ДТП.

За рулем иномарки находился 65-летний мужчина. Этот участок дороги хорошо освещен. Но по словам водителя, его ослепила встречная машина, поэтому он слишком поздно заметил перебегавшую трассу семью.

- На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Известно, что на момент ДТП мужчина за рулем был трезвым, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

А вот сами погибшие по слухам были нетрезвы. Но пока подтвержденных данных этому нет.

Кстати, эта дорога считается одной из самых аварийных. Здесь часто водители выезжают на встречную полосу и устраивают ДТП лоб в лоб.

Женщина погибла на месте.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области