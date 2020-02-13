2020-02-13T20:27:17+03:00
Общество

Гуляли по «Акварели»: в Волгограде нашли сбежавших из дома школьниц

Девочек-подростков целыми и невредимыми вернули домой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Не прошло и несколько часов, как начались масштабные поиски пропавших девочек из рабочего поселка Городище, и «потеряшек» нашли. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Главке, вечером 13 февраля сбежавших из дома подружек обнаружили в ТРЦ «Акварель» в Советском районе Волгограда.

- По предварительным данным, преступлений в отношении девочек не совершено. Сейчас со школьницами беседуют сотрудники ПДН Отдела МВД России по Городищенскому району. Они пытаются выяснить, где находились дети с момента ухода, а также причины, побудившие их на этот шаг, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Надо сказать, что это уже не первый побег этих подружек. И хотя семьи, где они воспитываются не состоят на учете, как неблагополучные, видимо, проблемы там существуют. Напомним также, что родители «потеряшек» обратились в полицию только спустя сутки после пропажи школьниц. А ушли из дома девочки днем 11 февраля, то есть они где-то гуляли две ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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