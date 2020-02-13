Розыск: под Волгоградом пропали две подружки-школьницы
Помогите найти волгоградских школьниц! Больше суток прошло с того момента, как две девочки-подростки ушли из дома. В последний раз их видели еще днем 11 февраля. И как в воду канули.
Живут девочки в рабочем поселке Городище. Ходят в одну школу и дружат. В тот день, как обычно, ушли на прогулку и пропали. Когда вечером школьницы не вернулись домой, родители забили тревогу. Они обзвонили всех знакомых и друзей, но детей так и не нашли. Вечером 12 февраля родители пришли с заявлением о пропаже в полицию.
Разыскиваются:
- Покатаева Карина Сергеевна, 2004 года рождения.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160 сантиметров, худенькая с рыжими волосами стрижкой «Каре». Глаза темно-зеленые.
Особые приметы: под левым глазом родинка.
Была одета: сине-серое пальто в мелкую клетку, серые джинсы, белые кроссовки. При себе имела рюкзак с вышивкой красного цвета.
На Карине было сине-серое пальто в мелкую клетку в день пропажи.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
- Стешенко Арина Денисовна, 2006 года рождения.
Приметы: на вид 13-14 лет, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза зеленые.
Была одета: черное пальто с надписями, черные джинсы, черные кроссовки. С собой у Арины был рюкзак яркого цвета.
У Арины с собой был яркий рюкзак.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Полиция обращается к волгоградцам за помощью в розыске несовершеннолетних:
- Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам: отдел МВД России по Городищенскому району - (84468) - 3-16-02, оперативный сотрудник - +79275233978. Либо в дежурную часть ГУ МВД России по Волгоградской области – (8442) - 33-24-20 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU