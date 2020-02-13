2020-02-13T16:18:50+03:00
Происшествия

Розыск: под Волгоградом пропали две подружки-школьницы

Полиция просит помощи в поиске двух девочек - 13 и 15 лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Девочки ушли из дома еще 11 февраля и больше их никто не видел.Девочки ушли из дома еще 11 февраля и больше их никто не видел.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Помогите найти волгоградских школьниц! Больше суток прошло с того момента, как две девочки-подростки ушли из дома. В последний раз их видели еще днем 11 февраля. И как в воду канули.

Живут девочки в рабочем поселке Городище. Ходят в одну школу и дружат. В тот день, как обычно, ушли на прогулку и пропали. Когда вечером школьницы не вернулись домой, родители забили тревогу. Они обзвонили всех знакомых и друзей, но детей так и не нашли. Вечером 12 февраля родители пришли с заявлением о пропаже в полицию.

Разыскиваются:

- Покатаева Карина Сергеевна, 2004 года рождения.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160 сантиметров, худенькая с рыжими волосами стрижкой «Каре». Глаза темно-зеленые.

Особые приметы: под левым глазом родинка.

Была одета: сине-серое пальто в мелкую клетку, серые джинсы, белые кроссовки. При себе имела рюкзак с вышивкой красного цвета.

На Карине было сине-серое пальто в мелкую клетку в день пропажи. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На Карине было сине-серое пальто в мелкую клетку в день пропажи.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Стешенко Арина Денисовна, 2006 года рождения.

Приметы: на вид 13-14 лет, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза зеленые.

Была одета: черное пальто с надписями, черные джинсы, черные кроссовки. С собой у Арины был рюкзак яркого цвета.

У Арины с собой был яркий рюкзак. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

У Арины с собой был яркий рюкзак.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция обращается к волгоградцам за помощью в розыске несовершеннолетних:

- Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам: отдел МВД России по Городищенскому району - (84468) - 3-16-02, оперативный сотрудник - +79275233978. Либо в дежурную часть ГУ МВД России по Волгоградской области – (8442) - 33-24-20 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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