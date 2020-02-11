2020-02-11T12:19:49+03:00
Происшествия

Еще одна уличная драка в Волгограде закончилась поножовщиной

20-летний калмык чуть не зарезал волгоградца
Наталья ГЛАЗУНОВА
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20-летний парень приехал в Волгоград из Калмыкии. Он уже был судим и теперь ему грозит 10 лет колонии.20-летний парень приехал в Волгоград из Калмыкии. Он уже был судим и теперь ему грозит 10 лет колонии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Опять в Волгограде уличная драка закончилась поножовщиной. Не прошло и недели, как в Дзержинском районе прямо на улице зарезали 16-летнего подростка. Случайный прохожий пырнул юношу ножом лишь за то, что тот толкнул его плечом. И вот 5 февраля в больницу с ножевым ранением прямо с улицы привезли 29-летнего парня. И опять с Дзержинского района. Если точнее - от дома №72 по улице Землячки.

- Врачи диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости. О криминальной травме медики тут же сообщили в полицию, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

И пока медики боролись за жизнь волгоградца, полиция отправилась на поиски преступника. Нашли его, надо сказать, не сразу, а лишь спустя неделю.

- В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 (Дзержинский район) Управления МВД России по Волгограду задержали ранее судимого 20-летнего жителя Республики Калмыкия. Это он чуть не зарезал волгоградца, - сообщают в региональном Главке.

Задержанный признался, что в тот вечер у него вспыхнул словесный конфликт с ранее незнакомым ему мужчиной. Слово за слово, ругань переросла в драку, в ходе которой калмык и пырнул ножом в живот обидчика.

- Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Грозит мужчине до 10 лет лишения свободы, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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