Из-за карантина в школах театры Волгограда отменяют спектакли

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:48:49+03:00

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Свиной грипп и прочие вирусы продолжают отправлять волгоградцев на больничный, а для школьников продолжаются внеплановые каникулы. Как сообщили «КП-Волгоград» в обладминистрации, на утро 11 февраля 2020 года в регионе на карантин полностью закрыто 10 школ. Приостановили занятия частично в 53 школах области, где на карантин ушли ученики 228 классов. Из-за этого вынуждены отменять спектакли волгоградские театры.

- В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа в школах Волгограда и объявленным карантином ТЮЗ вынужден отменить спектакли, - сообщили «КП-Волгоград» в театре юного зрителя.

Отменены спектакль «Морозко» 19 февраля в Городище, в Волгограде не покажут спектакли: «Королевская корова» 20 февраля в 11.00, «Рикки-Тикки-Тави» 21 февраля и «Необычайные приключения Тома Сойера» 27 февраля.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе пока не превышает эпидпорог. Хотя среди школьников от 7 до 14 лет почти дошел до критичной отметки. Для сравнения - на прошлой неделе учебный процесс был приостановлен полностью в 13 школах и в 62 частично.

ИСТОЧНИК KP.RU