2020-02-11T11:48:49+03:00
Общество

Из-за карантина в школах театры Волгограда отменяют спектакли

Из-за ОРВИ и гриппа в регионе закрыли 10 школ и 228 классов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Больше тысячи школьников ушли на вынужденные каникулы.Больше тысячи школьников ушли на вынужденные каникулы.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Свиной грипп и прочие вирусы продолжают отправлять волгоградцев на больничный, а для школьников продолжаются внеплановые каникулы. Как сообщили «КП-Волгоград» в обладминистрации, на утро 11 февраля 2020 года в регионе на карантин полностью закрыто 10 школ. Приостановили занятия частично в 53 школах области, где на карантин ушли ученики 228 классов. Из-за этого вынуждены отменять спектакли волгоградские театры.

- В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа в школах Волгограда и объявленным карантином ТЮЗ вынужден отменить спектакли, - сообщили «КП-Волгоград» в театре юного зрителя.

Отменены спектакль «Морозко» 19 февраля в Городище, в Волгограде не покажут спектакли: «Королевская корова» 20 февраля в 11.00, «Рикки-Тикки-Тави» 21 февраля и «Необычайные приключения Тома Сойера» 27 февраля.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе пока не превышает эпидпорог. Хотя среди школьников от 7 до 14 лет почти дошел до критичной отметки. Для сравнения - на прошлой неделе учебный процесс был приостановлен полностью в 13 школах и в 62 частично.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Астрахани поймали на видео "хищную" рыбалку орлана-белохвоста
В Астрахани за решетку на восемь лет отправили экс-начальника колонии
Появилось видео двух ДТП, перекрывших нулевую продольную дорогу в Волгограде
Бывший вице-мэр возглавил «Управление отходами - Волгоград»
На обновление больницы №15 Волгограда потратят два миллиарда рублей
Еще одна уличная драка в Волгограде закончилась поножовщиной
В Астрахани автобус с пассажирами врезался в столб: четверо пострадавших
Из-за карантина в школах театры Волгограда отменяют спектакли
В «подземке» Волгограда мужчина умер, ожидая трамвая
Тренер «Ротора» Александр Хацкевич признался, чего ему не хватает в команде
"Знал за кем увязаться": мэр Волжского разыскал хозяев потерявшейся собаки
В Волгограде судят 17-летнего подростка, воровавшего пожертвования в храмах
В Волжском женщина на иномарке сбила 16-летнего школьника
К храму Александра Невского в Волгограде привезут валуны с Ладожского озера
В Волгоградской области свирепствует «свиной грипп»
В Волгограде впервые пройдет всероссийский финал «Учитель года»
Госстройнадзор выдал список застройщиков-банкротов в Волгограде
В Волгограде из-за плохого самочувствия пассажирки сел азербайджанский самолет
Под Волгоградом поймали четырех браконьеров с разделанной косулей
Волгоградские фермеры получат девятьсот миллионов рублей поддержки на сев зерна
Волгоградцы смогут вызвать врача и посмотреть медкарту через личный кабинет пациента
Волгоградцам продавали в магазинах гнилую картошку и овощи с нитратами
Жуткая авария в Астрахани: 19-летний парень погиб еще пятеро молодых в больнице
В финал конкурса «Лидеры России» прошли четыре волгоградца