В Волгоградской области свирепствует «свиной грипп»

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:30:58+03:00

Больше всего в регионе болеют школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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В магазинах чихают, на улицах кашляют, в поликлиниках коридоры забиты простуженными пациентами - кажется, вирус все-таки разгулялся в Волгограде, несмотря на прививки и меры предосторожности. Но по данным регионального Роспотребнадзора, ситуация не критичная. Более того, уровень заболеваемости простудными инфекциями ниже эпидпорога на 33%.

- Заболеваемость детей в возрасте 0-2 года – ниже на 48%, 3-6 лет – ниже на 29%, 7-14 лет – ниже на 7%, детей от 15 лет и старше – ниже на 47%, - уточняют в областном управлении.

Как видите, в большей части болеют дети школьного возраста. На прошлой неделе в Волгоградской области пришлось даже закрыть на карантин 13 школ. Занятия были приостановлены в Волгограде в 2 школах (Тракторозаводской и Советский районы), в Дубовском и Иловлинском районах - по 2 школы, в Светлоярском – 4 школы, в г.Михайловка, Урюпинском, Городищенском, Старополтавском районах – по 1 школе. Частично была приостановлена учеба для учащихся 244 классов в 62 школах области и в одной группе детского сада (Светлоярский район).

При этом в основной массе волгоградцы болеют ОРВИ, но у многих диагностируют и пневмонию, вызванную вирусами негриппозной этиологии, а также грипп В и А/H1N1. Отметим, что грипп А/H1N1 называют еще «свиной грипп».

Кстати, 3,8% обратившихся на медпомощью простуженных волгоградцев пришлось госпитализировать.

ИСТОЧНИК KP.RU