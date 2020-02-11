"Знал за кем увязаться": мэр Волжского разыскал хозяев потерявшейся собаки

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:10:00+03:00

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Как можно пройти мимо скулящей молодой собачки, которая в мороз потеряла своих хозяев? Даже, если ты мэр города и у тебя дел невпроворот. Вот и мэр Волжского Игорь Воронин не смог оставить в беде «хвостатого».

«Вчера эта «потеряшка» бегала по Рабочему поселку. Прибилась и ходила за мной по пятам. Взял домой. А сегодня мы все вместе искали хозяев. Нашлись. Еще раз убедился, что когда вместе, и невозможное возможно!», -поделился историей со счастливым концом на своей страничке в инстаграме Игорь Воронин.

igorvoroninvlz Мэр Волжского "потеряшку" пристраивал

Горожане поступок главы администрации города оценили.

«Она просто знала к кому идти», - шутят подписчики мэра Волжского. - «Если б хозяин не нашелся, я бы забрала этого красавчика».

Пес действительно замечательный и видно, что молодой и еще глупенький, и неизвестно, чем бы закончились его «прогулки» в мороз, если бы не сердобольные люди вокруг. Тем приятнее, что такие люди руководят городом.

ИСТОЧНИК KP.RU