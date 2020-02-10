В Волгограде впервые пройдет всероссийский финал «Учитель года»

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:13:02+03:00

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То, что в Волгоградской области живут и работают одни из самых талантливых учителей нашей страны - уже неоспоримый факт. Напомним, именно волгоградка - учитель русского языка и литературы школы №55 «Долина знаний» Лариса Арачашвили - в 2019-м году завоевала главный титул всероссийского конкурса и стала Учителем года. Теперь по традиции именно регион победителя будет принимать финал конкурса «Учитель года-2020». 25 волгоградских педагогов из 17 муниципальных образований Волгоградской области уже готовятся вновь сразиться за звание лучшего.

Как уточнили «КП-Волгоград» в региональном управлении образования, в этом году в конкурсе примут участие учителя начальных классов, технологии, физкультуры, иностранных языков, химии, информатики, математики, физики, русского языка и литературы, истории и обществознания, географии из Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Котовского, Октябрьского, Иловлинского, Старополтавского, Ленинского, Среднеахтубинского, Новониколаевского, Городищенского, Дубовского, Светлоярского, Калачевского, Жирновского и Котельниковского районов.

- В ближайшие дни им предстоит выполнить первые задания — дать открытый урок и провести со школьниками внероучное занятие. Причем классы для педагогов будут новые: с детьми они познакомятся за несколько часов до мероприятия. Учитель должен будет наладить контакт с аудиторией, суметь заинтересовать детей темой, раскрыть потенциал учеников. По результатам первых двух заданий жюри определит десятку лучших конкурсантов — в следующем туре им предстоит дать мастер-классы, разработать и защитить инновационный образовательный проект. Лидера в пятерке сильнейших определят финальные состязания — «Публичная лекция» и «Разговор образовательных политиков», - рассказывают в комитете.

Победителя на уровне региона выберут 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU