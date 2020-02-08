2020-02-08T14:49:53+03:00
Происшествия

В Астрахани бродячие собаки у школы покусали подростка

Стая агрессивных животных расположилась у школы №59
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Веры Иноземцевой.Фото с личной странички Веры Иноземцевой.
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Бездомные собаки - проблема всех больших городов России. В Волгограде стая псов уже несколько месяцев терроризирует посетителей Ворошиловского торгового центра, а в Астрахани, например, свора собак вообще поселилась неподалеку от школы №59, расположенной по улице Богдана Хмельницкого. Вчера эти «хвостатые охранники» набросились и покусали молодого парня.

«Это просто кошмар. Парня покусали бродячие собаки прямо у школы. Зоозащитники или зоо-незащитники сделайте уже хоть что-нибудь. На улицу же страшно выходить!», - написала на своей страничке в Фейсбуке активистка из Астрахани Вера Иноземцева, приложив в доказательство фотографию укушенной в кровь лодыжки.

Девушка уверяет, что эта стая собак, которую она, к слову, сняла в доказательство на видео, пугает окружающих уже не первый день. А, напомним, рядом школа.

«Сейчас юноша находится в больнице. Его госпитализировали на сутки, Остаётся надеяться, что никаким бешенством или чем-либо ещё напавшие собаки его не заразили. Тем временем, я просто в бешенстве и недоумении. Сколько ещё власти нужно нападений на людей, чтобы чиновники хотя бы почесались?», - опубликовала девушка свой крик души в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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