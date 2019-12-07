В Волгограде у «торгушки» бездомные собаки бросаются на людей
Пару дней назад в соцсетях появилось видео, как в центре Волгограда у ТЦ «Ворошиловский» («торгушки») стая собак нападает на прохожих. Животные ведут себя агрессивно и жертв выбирают беспорядочно. Вот, чуть не откусили мужчине пальцы, а вот напали на женщину…
Собаки бросаются на людей у торгового центра в Волгограде.
- Уже неделю мы пытаемся добиться, чтобы этих агрессивных собак, поселившихся у торгового центра, устранили. Но мер нет. Уже десятки прохожих пострадали. Только за сегодня покусали уже четверых. Чего ждем? Когда случится трагедия? Так и без этого горя хватает, - крик души выложила на своей страничке в соцсети гендиректор ТЦ Ворошилоского района Надежда Васильева.
Действительно, чего ждут? На днях огромный алабай уже откусил волгоградке фалангу пальца, когда та вступилась за свою маленькую собачку. Теперь женщина в больнице на уколах, а ее питомцу зашили разорванное брюхо.
ИСТОЧНИК KP.RU