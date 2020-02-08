В Волгограде построят рекордное чучело Масленицы с «руками» из елок

8 Февр. 2020 2020-02-08T10:41:07+03:00

Изменить размер текста: A A

До Масленицы еще пару недель (в 2020-м она начнется с 24 февраля), а православные уже начали запасаться мукой и вареньем для будущих блинов. В мэрии Волгограда тоже готовятся к празднику. По-своему, конечно: они продумывают все организационные моменты гуляний, а сотрудники МП «Северное» уже приступили к изготовлению главного атрибута праздника встречи весны – чучела Масленицы. Говорят, в этом году она будет самой яркой и самой высокой (по сравнению с прошлыми годами).

- Масленица в этом году удивить горожан своими размерами – размах рук составит более 8,5 метра, а общая высота – порядка 14,5 метров. Для сравнения, в прошлом году высота чучела была 13 метров, - говорят в администрации Волгограда.

Рабочие уже готовят каркас для «куклы». В качестве основания будет использовано около 4 кубометров деревянного бруса. А саму Маслленицу наполнял соломой и хвойными ветками.

- Для наполнения будет использовано более 200 новогодних елей, собранных с улиц города, в том числе частично будут использованы нереализованные ели с елочных базаров Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, - уточняют в мэрии.

Одежду и традиционный русский кокошник для Масленицы также изготовят на муниципальном предприятии, для пошивочных работ уже закупили свыше 700 квадратных метров ткани.

Как рассказали чиновники, устанавливать чучело начнут в конце февраля в пойме реки Царица - именно здесь пройдут основные мероприятия по проводам зимы. В течение недели до начала масленичных празднований кукла будет радовать волгоградцев и гостей города и напоминать о скором приходе календарной весны.

Напомним, что праздник проводов русской зимы «Широкая Масленица» запланирован в Волгограде 1 марта.

Гуляния пройдут в пойме реки Царица. Волгоградцев и гостей города ждут народные гуляния с веселой зажигательной концертной программой, сжиганием чучела масленицы, и, конечно, главным блюдом праздника — горячими блинами.

ИСТОЧНИК KP.RU