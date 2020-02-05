Волгоград отметит Масленицу в пойме Царицы

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:14:25+03:00

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В 2020 году проводы зимы совпадает с календарным началом весны. Масленицу в Волгограде будут широко отмечать в воскресенье, 1 марта. Большой праздник устроят в парке Царицынский у интерактивного музея «Россия – моя история» в пойме реки Царица. В программе народные гулянья с играми и скоморохами, театрализованные интермедии, казачьи и детские забавы, концерт и румяные блины. А кульминацией проводов зимы станет сжигание чучела.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, одной из фишек масленичных гуляний 1 марта 2020 в Волгограде станут казачьи игры, в которых каждый сможет испытать себя на силу и ловкость. Каждый район города подготовит сюрприз для горожан. Кафе выяснят, кто готовит лучше всех «Царицынские блины». А после того, как угощение оценит жюри, его раздадут гостям. Выберут на празднике и лучшую масленичную куклу.

ИСТОЧНИК KP.RU