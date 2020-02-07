Суд обязал администрацию Светлого Яра построить очистные сооружения

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:07:14+03:00

До сих пор все канализационные отходы сливаются на землю

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Суд Светлоярского района вынес решение по иску Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Решался вопрос с очистными сооружениями в райцентре, точнее, с их полным отсутствием. Тем больная, вопрос острый. И суд поддержал надзорное ведомство. Так что районной администрации в ближайшие полгода предстоит по решению суда построить комплекс очистки канализационных вод, ну а концессионеру «Осока Лик» прекратить слив всех отходов прямо на землю.

Началось все летом прошлого года. Жители Светлого яра задыхались от зловония. Источник нашли достаточно быстро. Оказалось, все содержимое унитазов без очистки сливается прямо в пяти километрах от поселка. Экологи и простые жители стали жаловаться во все инстанции, администрация района даже не пыталась идти навстречу. В дело вмешалась природоохранная прокуратура. Она подтвердила опасения жителей.

Оказалось, что очистных сооружений в населенном пункте нет. До этого стоки уходили за два десятка километров от поселка, но затем их перенаправили ближе, а трубы кто-то украл. Чуть позже полиция выяснила, что к воровству могут быть причастны бывший заместитель главы района, представитель концессионера и бизнесмен, занимающийся приемкой цветмета. 7, 2 километров труб выкопали ,разрезали и сдали за несколько миллионов рублей. Уголовное дело находится на стадии расследования.

Но проблему с канализацией надо решать, поэтому представители надзорного ведомства обратились в суд с требованием к администрации и коммунальщикам заняться этим вопросом.

- Чиновники в суде говорили, что у них уже есть проект стоимостью 250 миллионов рублей, но предоставить его не смогли, - рассказали «КП-Волгоград» заместитель природоохранного прокурора Максим Гречаник.

Так что теперь они обязаны его разработать и воплотить в жизнь по суду. У них есть минимум полгода, если за это время дело не сдвинется с мертвой точки, ответственных лиц ждет уголовное преследование.

ИСТОЧНИК KP.RU