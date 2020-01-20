2020-01-20T17:45:58+03:00
Происшествия

Коммунальный концессионер, замглавы района и приемщик цветмета украли 7 километров канализационных труб в Светлом Яре

Поселок все лето задыхался от запаха отходов, выливающихся прямо на землю
Екатерина МАЛИНИНА
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Часть труб вывезти не успели и оставили в поле.Часть труб вывезти не успели и оставили в поле.
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Жителям Светлого Яра лето и осень 2019 года запомнятся надолго. В райцентре стоял постоянный зловонный запах. И на этот раз были виноваты не заводы, которые частенько портят жизнь окрестной территории и даже не злополучный пруд-накопитель, куда свезли Кировскую свалку. Пахло канализацией. Причину выяснили быстро: куда-то исчезли 7 километров канализационных труб, по которым все содержимое светлоярских унитазов уходило подальше от поселка. Теперь же тоже самое выливалось в пяти километрах от райцентра прямо на давно рекультивированный и не предназначенный для отходов бывший пруд-накопитель, распространяя вокруг невыносимую вонь.

Вот такие стоки выливаются прямо на землю. Фото: Анастасия Сергеева

Вот такие стоки выливаются прямо на землю. Фото: Анастасия Сергеева

БОЛЬШАЯ ТРОИЦА

Светлоярцы жаловались во всевозможные инстанции – писали даже президенту. Природоохранная прокуратура проблему зафиксировала и потребовала от администрации решить вопрос. Но чиновники лишь тяжело вздыхали, сетуя на отсутствие денег.

Проблемой занялась и полиция. Ведь трубы не могли испариться и исчезнуть. И вот в начале января неожиданно арестовали бывшего заместителя главы района Сергея Звезденкова. Ему предъявили обвинение по статье п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ – кража в особо крупном размере совершенная группой лиц.

В "группу лиц" входили не только те, кто эти трубы из земли выкапывал, а потом увозил, но люди в Светлом Яре хорошо известные.

Из собственных источников «КП-Волгоград» стало известно, что к преступлению также может быть причастен Александр Шуваев, директор компании «Осока ЛИК». Читаем на сайте администрации Светлоярского района:

«Для реализации проекта по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Светлоярского муниципального района, в апреле 2017 года между Администрацией Светлоярского муниципального района Волгоградской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Осока-Лик» были заключены концессионные соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Светлоярского муниципального района Волгоградской области, объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области».

Срок договора 30 лет, объем инвестиций – 110 миллиона, из которых по водоотведению 23 миллиона рублей. Инвестиции – это вложения и развитие. Но видимо, руководство концессионера решило по-другому. Ущерб от кражи труб – больше 16 миллионов рублей.

Еще один из предполагаемых организаторов - Рустам Дусчонов, предприниматель, бывший директор ООО «Югметлом». Компанию он сам же и ликвидировал. Но скорее всего, работать в этой сфере не прекращал.

Сейчас содержимое унитазов сливают прямо на землю. Фото: Анастасия Сергеева

Сейчас содержимое унитазов сливают прямо на землю. Фото: Анастасия Сергеева

ВИНУ ПРИЗНАЛИ И РАСКАЯЛИСЬ

По данным собственного источника в правоохранительных органах, у троицы изъяли сотовые телефоны с записями компрометирующих звонков, записные книжки, компьютерная техника, флешки, и 1,2 миллиона рублей наличными.

Александр Шуваев и Рустам Дусчонов свою вину признают, их отпустили под подписку о невыезде. А вот Сергей Звезденков оказался в СИЗО. Центральный районный суд арестовал бывшего чиновника до 14 марта. Возможно, тех, кто знал о преступлении и с кем делились, было больше. Сейчас расследованием занимается Главное следственное управление МВД по Волгоградской области.

Воры вырыли 7,2 километра труб. Фото: Анастасия Сергеева

Воры вырыли 7,2 километра труб. Фото: Анастасия Сергеева

ИСТОЧНИК KP.RU

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