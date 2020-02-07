2020-02-07T10:40:10+03:00
Общество

Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву продлили арест до 10 мая

Заседание Лефортовского суда продлилось до полуночи
Юлия Данильченко
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Фото: СУ СКР по Волгоградской области.Фото: СУ СКР по Волгоградской области.
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До 10 мая продлили арест экс-главы волгоградского следкома Михаила Музраева. Об этом «КП-Волгоград» сообщил его адвокат Владимир Семенцов. Заседание Лефортовского суда в Москве началось в пять вечера 6 февраля, но было прервано из-за сообщения о ложном минировании здания. Всех срочно эвакуировали на улицу и пару часов продержали в неведении. Обратно пригласили к семи вечера и до полуночи суд рассматривал ходатайство об изменении меры пресечения – вместо СИЗО на домашний арест. Следователи настаивали на тюремном заключении на время расследования. Служитель Фемиды поддержал их мнение, ближайшие три месяца генерал проведет в камере.

- Настроение у Михаила Кандуевича боевое. Никаких новых обвинений ему не предъявили, как и доказательств. На мой взгляд, обоснованности ареста не было, - комментирует адвокат.

Напомним, Музраева подозревают в «терроризме» - поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Под арестом он находится восемь месяцев. У следствия есть полтора года, чтобы передать прокуратуре дело с доказательствами и инициировать судебные разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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