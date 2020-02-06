2020-02-06T20:30:48+03:00
Происшествия

Заседание по делу «террориста» Музраева прервало сообщение о минировании Лефортовского суда

Два часа полицейские искали бомбу, но не нашли: заседание продолжилось
Юлия Данильченко
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Фото: СУ СКР по Волгоградской области.Фото: СУ СКР по Волгоградской области.
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Как сообщил «КП-Волгоград» московский адвокат Владимир Семенцов, заседание по делу экс-главы волгоградского следкома Михаила Музраева, которое началось в пять часов вечера 6 февраля, пришлось перенести из-за сообщения о минировании Лефортовского суда. Находящихся внутри людей экстренно эвакуировали, на место приехали правоохранители.

- Мы все это время ждали на улице, когда полицейские, кинологи с собаками проверят помещение суда. Все только закончилось, - рассказал Владимир Семенцов в 19:30 вечера по московскому времени. – Через десять минут нас запустят, заседание продолжится минимум два часа.

Напомним, Михаила Музраева подозревают в «терроризме» - поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Восемь месяцев он находится в СИЗО и ждет доказательства, которые сейчас готовят следователи. Каждый раз ему отказывают изменить меру пресечения на более мягкую – домашний арест. Вечером 6 февраля станет известно, останется ли Музраев в камере до 10 мая или ему все же удастся покинуть СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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