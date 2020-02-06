В Волжском закрыли на карантин 48 классов

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:08:02+03:00

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Ситуация по гриппу и ОРВИ в городе-спутнике Волжском до сих пор не стабилизировалась. Наоборот, число простуженных растет день ото дня. На сегодняшний день, 6 февраля, в городе уже закрыли на карантин 48 классов в 13-ти учебных заведениях.

Как уточняют «КП-Волгоград» в управления образования администрации Волжского, с 4 февраля карантин введён в отдельных классах школ №№ 6, 11, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 31, школе-гимназии № 37 и лицее № 1. Говорят, в основном закрываются начальные классы.

Для сравнения, еще неделю назад в Волжском были закрыты 32 класса в 11-ти школах. При этом уточняют, что в половине закрытых на карантин коллективов его срок истекает 7 февраля. И добавляют, что карантин вводится в случае, если в классе заболевают более 20% учащихся.

Напомним, что по всей Волгоградской области школьники массово болеют простудными заболеваниями. Шесть школ в регионе полностью закрыли, еще в 39 образовательных учреждениях обучение частично приостановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU