2020-02-04T08:31:09+03:00
Общество

Шесть школ в Волгоградской области полностью закрыли на карантин

Еще в 39 образовательных учреждениях обучение частично приостановлено
Юлия Данильченко
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Ситуация под контролем, говорят эксперты, а школы закрывают для профилактикиСитуация под контролем, говорят эксперты, а школы закрывают для профилактикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Школы Волгоградской области продолжают закрываться на карантин. Учащиеся 6 школ Октябрьского, Светлоярского, Быковского и Дубовского районов ушли на незапланированные каникулы, еще 39 школ работают частично. Кстати, 11 находятся в Волжском.

Сотрудники Роспотребнадзора отчитались об эпидемиологической ситуации в Волгоградской области за неделю с 27 января по 2 февраля: за помощью к врачам обратились почти 17 тысяч человек, больных ОРВИ и гриппом. Из них всего 4 % лечились в больницах, остальные поправляли здоровье дома. За весь же сезон грипп подхватили 98 человек, но порог все равно остается ниже нормы.

- Показатель заболеваемости населения области составил 67,2 на 10 тысяч населения, ниже эпидемического порога на 59%. По всем возрастным группам населения, в том числе среди детей, заболеваемость ниже пороговых значений, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Возможно, благоприятная ситуация – результат прививок. Их сделал каждый второй житель региона, то есть половина населения. При этом не стоит забывать, что впереди целый зимний месяц, теплая погода позволяет инфекциям распространяться быстрее, поэтому всегда нужно соблюдать осторожность. При недомогании лучше сразу обращаться к врачам и не заниматься самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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