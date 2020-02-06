Волгоградка попала под колеса снегоуборочной машины

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:31:18+03:00

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Первый в этом году продолжительный снегопад обрушился на Волгоград 6 февраля. На городские магистрали вывели всю снегоуборочную технику. Не обошлось без происшествий. Около двух часов дня в самом центре Волгограда на проспекте Ленина комбинированная дорожная машина наехала на женщину. 59-летняя волгоградка перешла дорогу и шла по тротуару, когда ее догнала сгребающая снег с пешеходной зоны КДМ. Как рассказал «КП-Волгоград» собственный источник, «КамАЗ» в это время двигался задним ходом. Скорость машины была всего около 3 - 5 километров в час, при этом у него была включена световая и звуковая сигнализация. Но водитель не убедился в безопасности своего маневра. Все это запечатлели видеокамеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/759225" frameborder="0"></iframe> В центре Волгограда снегоуборочная машина наехала на пешехода 06.02.2020.

- «КамАЗ» под управлением 58-летнего водителя наехал на женщину-пешехода сзади. Пострадавшую в ДТП с места происшествия увезли в больницу, - прокомментировали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Медики 25-й больницы диагностировали у пострадавшей открытый перелом левой голени. У волгоградки рваные раны на ноге от пятки до колена и множество ушибов.

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными. Снегопад продолжается. Снегоуборочная техника работает по всему городу круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU