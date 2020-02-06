2020-02-06T09:04:22+03:00
Общество

В снегопад дороги Волгограда чистят сто машин

Убирать тротуары дворники вышли с шести утра
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Более 100 машин и 100 лопат убирают снег в Волгограде.Более 100 машин и 100 лопат убирают снег в Волгограде.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Волгограде начался первый в 2020 году долгожданный снегопад. Пока большинство автомобилистов спали, бригады МУП «Северное» и «ДСЭР Советского района Волгограда» непрерывно вели расчистку улиц. С ночи 6 февраля на дороги областного центра вышли около ста единиц снегоуборочной техники - 68 КДМ, трактор-щетки, самосвалы и погрузчики. Еще сотня рабочих сгребают снег лопатой. Коммунальщики словно соскучились по снегу и бросили все силы на его уборку.

- На главные городские магистрали и тротуары высыпали 750 тонн песко-соляной смеси. Сейчас работа продолжается на остановочных павильонах и второстепенных улицах, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

С шести утра на работе и дворники районных коммунальных служб. В центре уже к 6. 30 утра сгребли снег с тротуаров проспекта Ленина и Аллеи Героев, улиц Комсомольской и Чуйкова. Дойдет очередь и до остальных. Ведь снегопад не прекращается и к вечеру Волгоград снова заметет. Поэтому дорожники будут вновь проезжать по тем же местам, чтобы убрать новые сугробы. А автомобилистов просят не бросать свои машины у обочин, чтобы не мешать спецтехнике.

Коммунальщики чистят остановки и тротуары. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Коммунальщики чистят остановки и тротуары.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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