2020-02-05T15:18:44+03:00
Общество

9 мая Свет Великой Победы озарит Родину-мать и еще ряд скульптур на Мамаевом кургане

Акция в год 75-летия Победы станет более масштабной и с новым наполнением
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Акция будет проходить несколько дней и станет особенно масштабной.Акция будет проходить несколько дней и станет особенно масштабной.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Если вы думаете, что реставрационные работы на монументе «Родина-мать зовет!» прерывались на зимнее время, ошибаетесь. Работа кипит. Скульптура обновлена уже на 95%. Сейчас рабочие приводят в порядок территорию вокруг - укладывают дренажную систему, меняют освещение. К марту реставрацию планируют полностью завершить. Об этом директор Музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев рассказал на совещании в Минкультуры России, которое прошло под председательством статс-секретаря – замминистра культуры РФ Аллы Маниловой.

Приоткрыл Дементьев и планы на 9 мая. В этом году уже традиционная 3D инсталляция «Свет Великой Победы» станет еще краше и масштабнее.

- Во-первых, акция будет проходить несколько дней в вечернее время. Во-вторых, современные проекторы будут транслировать видео в формате 3D не только на статую Родины-матери, но и комплекс скульптурных композиций, расположенных на территории Мамаева кургана, - говорит директор музея.

Изменится в этом году и содержание инсталляции: проекции расскажут о начале войны, ее ключевых событиях, городах-героях, коренном переломе войны в результате Сталинградской битвы, освобождении Европы.

Напомним, акция «Свет Великой Победы» проводится в Волгограде уже четыре года. В 2019 году ее посетило около 300 тысяч человек.

К юбилею Победы в России запустят еще одну масштабную патриотическую акцию, которая коснется и Волгограда: проект РЖД «Воинский эшелон».

- В течение двух месяцев по трем регионам - Волгоградской, Астраханской и Саратовской областям - будет курсировать железнодорожный состав с военной техникой Музея-заповедника «Сталинградская битва, - сообщил Алексей Дементьев.

Этот эшелон посетит 75 станций. На каждой к прибытию состава будут организованы патриотические акции и концерты.

В этом году 9 мая в Волгограде будет еще одно новшество: парад победы впервые пройдет не на площади Павших Борцов, а на Набережной, где прошла масштабная реконструкция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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