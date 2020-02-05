9 мая Свет Великой Победы озарит Родину-мать и еще ряд скульптур на Мамаевом кургане
Если вы думаете, что реставрационные работы на монументе «Родина-мать зовет!» прерывались на зимнее время, ошибаетесь. Работа кипит. Скульптура обновлена уже на 95%. Сейчас рабочие приводят в порядок территорию вокруг - укладывают дренажную систему, меняют освещение. К марту реставрацию планируют полностью завершить. Об этом директор Музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев рассказал на совещании в Минкультуры России, которое прошло под председательством статс-секретаря – замминистра культуры РФ Аллы Маниловой.
Приоткрыл Дементьев и планы на 9 мая. В этом году уже традиционная 3D инсталляция «Свет Великой Победы» станет еще краше и масштабнее.
- Во-первых, акция будет проходить несколько дней в вечернее время. Во-вторых, современные проекторы будут транслировать видео в формате 3D не только на статую Родины-матери, но и комплекс скульптурных композиций, расположенных на территории Мамаева кургана, - говорит директор музея.
Изменится в этом году и содержание инсталляции: проекции расскажут о начале войны, ее ключевых событиях, городах-героях, коренном переломе войны в результате Сталинградской битвы, освобождении Европы.
Напомним, акция «Свет Великой Победы» проводится в Волгограде уже четыре года. В 2019 году ее посетило около 300 тысяч человек.
К юбилею Победы в России запустят еще одну масштабную патриотическую акцию, которая коснется и Волгограда: проект РЖД «Воинский эшелон».
- В течение двух месяцев по трем регионам - Волгоградской, Астраханской и Саратовской областям - будет курсировать железнодорожный состав с военной техникой Музея-заповедника «Сталинградская битва, - сообщил Алексей Дементьев.
Этот эшелон посетит 75 станций. На каждой к прибытию состава будут организованы патриотические акции и концерты.
В этом году 9 мая в Волгограде будет еще одно новшество: парад победы впервые пройдет не на площади Павших Борцов, а на Набережной, где прошла масштабная реконструкция.
ИСТОЧНИК KP.RU