В Волгограде парад на День Победы пройдет по обновленной набережной

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:24:25+03:00

1800 человек пройдет в этом году в парадном строю. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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В этом году впервые в Волгограде торжественный парад на 9 мая пройдет не на площади Павших борцов (как обычно), а по обновленной Набережной 62-й Армии. Эту информацию «КП-Волгоград» подтвердили в пресс-службе Южного военного округа.

Напомним, в этом году исполняется 75 лет со дня Победы, поэтому торжества по всей стране будут по-особенному праздничные. В Волгограде парад всегда запоминающийся, но еще лучше смотреть на нарядных военных, которые чеканят шаг по Набережной в унисон с "дыханием" Волги. Танки, как вы понимаете, поедут по Нулевой Продольной. Впрочем, прохождение техники мимо БК-31 и Гасителя будет выглядеть гораздо символичнее.

- В параде 9 мая примут участие более тысячи военнослужащих и еще более 600 представителей других силовых структур и ведомств. Всего парадные коробки будут насчитывать 1,8 тысяч человек, - сообщают в ведомстве.

И добавляют, что военнослужащие Волгоградского гарнизона уже приступили к строевой подготовке. Особое внимание уделят порядку построения парадных коробок, отработают приветствие и вынос знамени.

- В настоящее время завершен отбор кандидатов, сформированы парадные расчеты, экипажи боевых машин и военной техники, - уточняют в пресс-службе ЮВО.

Кстати, слухи о переносе места проведения парада Победы в Волгограде на Набережную появились еще в 2019-м году, когда с нижней террасы выкопали все голубые ели. В этом году слухи все-таки станут реальностью.

ИСТОЧНИК KP.RU