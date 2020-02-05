2020-02-05T13:54:00+03:00
Общество

Облдума предлагает запретить продажу снюсов детям, а нарушителей штрафовать на 120 тысяч рублей

В Госдуме обсуждают полностью ликвидировать опасные смеси с прилавков
Юлия Данильченко
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В последнее время с федеральных каналов показывали много историй, которые вызвали волну возмущений: дети свободно покупают опасные снюсы и травятся. В Госдуме подняли острую проблему и уже предложили решить ее кардинально – вообще запретить продажу бестабачных никотиносодержащих смесей. Сегодня, 5 февраля, в Волгоградской облдуме также обсудили вопрос.

- Торговля такой продукцией в нашей стране сейчас осуществляется без ограничений. В силу своей доступности и дешевизны она пользуется спросом среди подростков. Для решения предлагается по аналогии с табачными изделиями законодательно запретить продажу несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции. - рассказали «КП-Волгоград» в облдуме.

Нарушителей предлагают наказывать рублем: продавцы заплатят 3-5 тысяч рублей, должностные лица – 30-50 тысяч, юридические – 100-120 тысяч. Дополнения отразятся в Кодексе об административной ответственности Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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