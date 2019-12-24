В Волгограде подростки травятся снюсом, который можно купить не выходя из дома

Официальная статистика гласит: уже четыре подростка в этом году поступили в Центр острых отравлений больницы №25 с отравлением снюсами. Это только те, кто на выходе из реанимации признались, что жевали никотиновую смесь. Сколько на самом деле деток «закидываются» опасной новинкой, никто сказать не может. Ведь школьники жуют это чаще всего не на глазах у взрослых, а на улицах, в подъездах, в квартирах, пока родители на работе.

Купить «шайбу» с жевательной смесью, которую закладывают под губу, сегодня можно в любой табачной лавке. Причем, ограничения по возрасту нет. Дело в том, что в России запрещены изделия из табака, но не с содержанием никотина. А на всех красивых упаковках крупными буквами значится: «табака не содержит». Это вводит в заблуждение многих родителей.

Но при современных технологиях за новой порцией даже ходить не надо. В Волгограде почти с десяток групп в том же контакте, которые предлагают снюс с доставкой на дом.

«Продаем по приемлемой цене. Не отказывайтесь от вкусняшек и новинок», - рекламируют свой товар продавцы. Среди участников групп очень много детей: 14, 15 и даже 12 лет.

Сэкономить на шайбу подростки могут даже с обедов. Стоят они в среднем 300 рублей. Активно говорить о проблеме увлечения снюсом начали осенью этого года.

- К нам стали поступать сигналы из районов: детям свободно продают никотиновые смеси. И мы решили действовать. «Народный контроль» обходит с рейдами магазины, смотрим, где продают «шайбы» детям, проводим беседы. Итоги рейдов передали депутатам Госдумы. В ближайшее время они собираются поставить на повестку вопрос о запрете продажи несовершеннолетним подобных товаров с содержанием никотина: конфет, жвачек, - рассказывает депутат облдумы Михаил Струк.

Не остались в стороне и педагоги, полиция, психологи. Они выезжают в школы, беседуют не только со школьниками, но и с родителями.

- У нас было родительское собрание, где предупредили, что у подростков новое опасное увлечение, просили обратить на это внимание, - рассказывает Сергей Кривошеев. - И если найдем что-то подозрительное – обращаться за помощью. Но я спрашивал у дочки, говорит, что в школе такого не видела.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Олег Горбунов, врач психиатр-нарколог высшей категории:

- В ситуации со снюсами не все однозначно. Она была непростой с начала года и обострилась после принятия в ноябре кабмином новой Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции. Минздраву поручено за полгода разработать комплекс мероприятий. Параллельно в федеральных СМИ идет активная пропагандистская компания, в которой особое внимание уделяется снюсу. Я посмотрел несколько роликов. От грамотной пропаганды они так же далеки, как Волгоград от Стокгольма. Идет подмена терминов, с потолка берутся показатели по содержанию никотина, а главная их проблема – в мишени. Врагом назначен снюс, а не табакокурение. Впрочем, схожая проблема содержится и в самой нашей новой стратегии, даже в ее названии. На самом деле снюс - это особым образом обработанный табак, в котором существенно снижено содержание канцерогенов, в частности N-нитрозаминов. Оригинальный снюс производят в Швеции, в Швеции же отмечается самый высокий уровень его потребления. Именно снюс играет ключевую роль в шведской стратегии снижения вреда от курения. И результаты ее реализации не могут не впечатлять. В Швеции самое низкое число курящих в Европе, там регулярно регистрируется самое значительно снижение числа рака легких и инфарктов. Притом, роста числа рака ротовой полости не отмечается. В России же, демонизированный снюс, безусловно, вызывает устойчивый познавательный интерес у подростков и молодежи. А спрос рождает предложение. Потому в пакетики и упаковки якобы со снюсом стали фасовать его суррогаты, вроде насвая. После этого демонизацию проводить стало еще проще, ведь в насвае действительно большое количество никотина. Хотя, конечно, оно не в десятки раз превышает содержание никотина в сигаретах, как утверждается в роликах. Также авторы роликов надергивают единичные примеры, которые должны внушить, что псевдоснюс критически опасен, и на него «подсаживаются», как на соли для ванн. На самом же деле в сравнении с реальными наркотиками потенциал вызывать зависимость у никотиновых смесей невысок. И после познавательных проб подростки отказываются от не самой эстетичной и мало что дающей забавы. Я много общаюсь с подростками и проблемы массового употребления не вижу. Ее и не будет. Надеюсь, скоро пойдет на спад и пропаганда, которая дискредитирует кроме снюса и никотинсодержащие препараты. Есть риск, что эти препараты, во всем мире используемые для эффективной заместительной терапии, попадут под горячую руку наших запретителей, и российским наркологам бороться с табакокурением станет сложнее, чем западным коллегам.