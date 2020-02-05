2020-02-05T11:34:06+03:00
Общество

Аферисты списали с карты волгоградской пенсионерки 1,4 миллиона рублей

На уловку мошенников попадаются молодые бизнесмены, помощники судей и бухгалтера
Юлия Данильченко
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Чаще всего деньги отдают женщины (63,5%) и люди в возрасте от 30-49 лет. Нередко обманывают стариков.Чаще всего деньги отдают женщины (63,5%) и люди в возрасте от 30-49 лет. Нередко обманывают стариков.Фото: Анастасия Осипова
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В наше время любые звонки с неизвестных номеров вызывают подозрения. Но не у всех. Жители Волгоградской области по наивности продолжают отдавать кровно заработанные деньги лжебанковским сотрудникам. Как говорят в полиции, число потерпевших только за год выросло в четыре раза. Удивляют и суммы, которые списывают со счетов жителей региона. 4 февраля в правоохранительные органы обратились восемь человек, потерявшие в общей сложности два миллиона рублей. Как показывает статистика, мошенники обманывают не только пенсионеров, которые склонны доверять незнакомцам и не разбираются в тонкостях работы с банковскими картами, но и молодых, образованных людей разных специальностей.

- Так, пенсионер из Волжского лишился 18 тысяч рублей, фельдшер из Волжского – 19 тысяч, 28-летний кировчанин – 10 тысяч, бухгалтер из Ворошиловского района – 184 тысячи, 28-летняя индивидуальный предприниматель из Дзержинского района – 149 тысяч, помощник судьи из Волжского – 60 тысяч, 34-летний житель Дубовки – 80 тысяч и пенсионерка из Центрального района – 1,4 миллиона, - приводят статистику в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Чаще всего деньги отдают женщины (63,5%) и люди в возрасте от 30-49 лет. Нередко обманывают стариков. Люди до сих пор думают, что персональные данные карты можно доверить банковскому работнику, но это не так. Пин-код, номер счета – это личная информация. Если сообщают о «заблокированной карте» лучше лично прийти в нужную организацию и наверняка узнать, правда это, или вас обманули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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