Педагог, бухгалтер, менеджер - всего 14 волгоградцев за сутки отдали сбережения лже-банкирам
Про телефонных мошенников наверняка слышал уже каждый. Полиция неустанно повторяет: не доверяйте звонкам с незнакомых номеров, не говорите никому данные своих банковских карт… Но все равно каждый день в полицию обращаются все новые и новые пострадавшие. Только за минувшие сутки жертвами лже-банкиров стали 14 волгоградцев. Они потеряли сотни тысяч рублей.
Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, мошенники даже не заморачиваются, а действуют по накатанной схеме: звонят абоненту, представляются сотрудником банка, сообщают о якобы зафиксированных попытках несанкционированного списания денег и просят назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне карты, код из СМС или пароль от Онлайн-приложений для управления счетом. И называют же.
За сутки так на «удочку» мошенников попали: педагог-психолог детского сада из Волжского (потеряла 51 тысячу рублей); менеджер микрофинансовой организации Волжского – 123,5 тысячи; бухгалтер волжского ВУЗа – 152 тысячи рублей, безработная волжанка – 196 тысяч, волгоградская пенсионерка – 221 тысячу; предприниматель из Фролово – 46,5 тысяч рублей. - В настоящее время по данным фактам принимаются меры по установлению лиц, причастных к хищениям, - уточняют в региональном ведомстве.
И снова обращаются к волгоградцам: проявляйте бдительность при общении с неизвестными. Если вас просят назвать номер карты, лучше прервите разговор и лично обратитесь в ближайшее банковское учреждение или позвоните по номеру банка, который указан на обороте каждой карты.
ИСТОЧНИК KP.RU