2020-02-04T15:25:07+03:00
Общество

Спустя год в Волгограде возобновил работу Дом офицеров

Доступ в здание открыт
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ровно год - с февраля 2019-го - Дом офицеров был опечатан.Ровно год - с февраля 2019-го - Дом офицеров был опечатан.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Как говорят, не прошло и года - в Волгограде вновь заработал Дом офицеров. Об этом сообщили «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Напомним, Дом офицеров закрыли ровно год назад - в феврале 2019-го. Судебные приставы опечатали здание по решению суда. Причиной для столь кардинальных решений стали многочисленные нарушения пожарной безопасности. 17 кружков и коллективов оказались, буквально, на улице. В том числе и штаб молодежного движения Юнармии, и воспитанники школы спортивных единоборств ЦСКА, которую в 2019-м здесь только открыли. А город потерял еще и большой концертный зал, где за год проходило до 150 различных мероприятий. Но дальше закрывать глаза на недочеты, которые годами не исправлялись, пожарные и военная прокуратура уже не могли. Именно они подали в суд на Минобороны (именно ему принадлежит Дом офицеров) и добились закрытия опасного здания. Список нарушений пожарной безопасности оказался, кстати, очень длинным. В числе претензий: «не работающая система оповещения и управления эвакуацией, не исправен пожарный резервуар, автоматическая установка пожаротушения не работает, двери в здании без доводчиков и так далее». Но, недаром говорят, для военных - нет ничего невозможного. Как рассказали «КП-Волгоград» в ЮВО на данный момент в Доме офицеров устранили все недочеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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