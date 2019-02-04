2019-02-04T15:52:51+03:00
Общество

В Волгограде из-за пожарной безопасности закрыли Дом офицеров

А вот когда он снова заработает, никто не знает
Екатерина МАЛИНИНА
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До какого числа закрыли здание, пока неизвестно.До какого числа закрыли здание, пока неизвестно.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Волгограде в эту пятницу 1 февраля судебные приставы закрыли Дом офицеров. На здании появилось объявление «Опечатано на основании решения суда». Причина – нарушение правил пожарной безопасности.

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

Проверку инициировала прокуратура военного гарнизона (здание принадлежит Министерству Обороны РФ). Военные вместе с пожарными инспекторами сделали обход здания и пришли к выводу, что находиться в нем небезопасно. Заместитель военного прокурора подал исковое заявление в суд. Суд еще до первого заседания приостановил работу здания - ради безопасности людей. В среду 6 февраля состоится рассмотрение дела.

- Мы не знаем сроков, когда снова начнем работать. Исправлять нарушения уже начали, - сообщили "КП-Волгоград" в самом Доме офицеров.

А пока в подвешенном состоянии находятся все кружки и секции, которые базируются в здании. Например, Зал спортивных единоборств ЦСКА, который открыли осенью прошлого года. Здесь находится штаб молодежного движения Юнармии.

Кстати, как раз накануне закрытия здания в Волгоград с визитом приехал начальник Центрального спортивного клуба Армии Артем Громов.

- Мы не можем прерывать процесс тренировок, поэтому распределили детей по остальным залам, которые у нас есть. Как только здание снова заработает, вернемся туда, - рассказал «КП-Волгоград» представитель Зала спортивных единоборств спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА.

Но не у всех есть такая возможность.

В здании занимались юнармейцы, работали несколько кружков, спортивных секций. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В здании занимались юнармейцы, работали несколько кружков, спортивных секций.Фото: Екатерина СИМОХИНА

МЕСТ НЕТ

Организаторы перенесли или собираются переносить концерты, которые были в афише на февраль. Например, Нэнси Виейра споет вместо Дома Офицеров в Доме профсоюзов в этот же день 17 февраля. Как говорит организатор, это очень повезло, что так быстро удалось найти площадку. Их в Волгограде – по пальцам пересчитать.

В прошлом году закрылся Дворец спорта. Сначала здание опечатали по соображениям пожарной безопасности, затем оно перешло в собственность областной администрации и его готовят к полномасштабному ремонту. Еще раньше Театр Эстрады передали в собственность волгоградского областного суда. Теперь там, где раньше пели и танцевали, проходят заседания.

- В Волгограде и так мало площадок, где может выступить артист, - говорит концертный организатор Юрий Самодуров. - А сейчас осталось еще меньше. Музыкальный театр и Царицынская опера - хорошие площадки. Но у них редко бывают окошки для других исполнителей. В ЦКЗ замечательный зал, но достаточно высокая арендная плата, в ДК Профсоюзов не самое удачное расположение мест в зале.

Кстати, в других городах миллионниках такой проблемы практически нет. Концертных площадок много как для крупных супер-популярных артистов, так и для камерных исполнителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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