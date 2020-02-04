На Астраханском мосту в Волгограде залатают ямы

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:19:59+03:00

В этом году на путепроводе начнется капремонт. Фото: Андрей МИРЕЙКО

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Днем 4 февраля автомобилисты, да и пассажиры общественного транспорта, проезжающие по Астраханскому мосту, который соединяет Центральный и Ворошиловский районы Волгограда, могли заметить спецтехнику. Все по плану: просто дорожники заранее подготовились к ямочному ремонту.

Как сообщили «КП-Волгоград» в городской администрации, мероприятия проводятся в рамках содержания улично-дорожной сети. Автомобильный трафик на путепроводе круглый год большой, отсюда и быстрый износ асфальтового покрытия. Муниципальные предприятия залатают ямы, которые представляют реальную угрозу для автомобилистов и могут спровоцировать аварии.

Кстати, уже в этом году дорожное покрытие на мосту через реку Царица капитально отремонтируют: дорожники снимут старое покрытие и заменят современными материалами. Уже выбрали подрячика - ООО «Астрол-ДСК».

ИСТОЧНИК KP.RU