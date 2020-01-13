В Волгограде выбрали подрядчиков на ремонт дорог

В 2020 году дороги Волгограда начнут ремонтировать, как только весной сойдет снег. На очереди улицы и проезды внутрирайонного значения, а также несколько улиц частного сектора. Администрация города уже определила подрядчиков, которые восстановят проезжую часть на трех десятках улиц протяженностью более 26 километров. Электронные аукционы на комплексную реконструкцию дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» провели еще в декабре прошлого года. Так что у дорожников будет время, чтобы заранее закупить необходимые материалы и подготовить технику.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в 2020 году немало дорог в областном центре будут ремонтировать муниципальные предприятия. Так, «ДСЭР Советского района» заменит асфальт на улицах Кировского района - Гастелло, Минина, Добролюбова, Розы Люксембург и Армавирской. Здесь восстановят 3,8 километра дорог. Также предприятие завершит обновление Университетского проспекта на трехкилометровом участке от загса Советского района до Кировского. МБУ «Северное» будет делать дороги на Тракторном, в Краснооктябрьском и Дзержинском районах. В перечне улица Грамши, включая троллейбусное кольцо, переулок Войкова и улица Андреева, улица Вершинина и переулок Вязниковский, улица Симонова.

Улицами Двинской, Ткачева и местным проездом по Рокоссовского в центре Волгограда займется ООО «Астрол-ДСК». А в Ворошиловском подрядчик обновит 2,5 километра дорог на улицах Баррикадной, Ковровской и Елисеева. Полностью заменят асфальт и на мосту через Царицу.

Более пяти километров дорог обновят в 2020 году в Советском районе. Ремонтировать улицу Электролесовскую от Чебышева до Казахской в Советском районе будет компания «Аверс». Параллельно продолжится строительство продолжения этой улицы до выезда от ТРК «Акварель». Кроме того, подрядчик обновит асфальт на улицах Чебышева, Засекина, Калининградской и Песчанокопской.

В Красноармейском делать дороги в 2020 году будут два подрядчика. Волгоградская компания ООО «Универсал» обновит асфальт на улице Мачтозаводской. А улицы Городовикова, Героев Малой Земли, Бахтурова, Вучетича и бульвар Энгельса отремонтирует ООО «Стройгарант». Ремонт на юге города будет, пожалуй, самым масштабным – здесь в планах на ремонт более 7 километров дорог.