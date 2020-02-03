2020-02-03T18:41:51+03:00
Общество

В Волжском уже 32 класса закрыты на карантин по гриппу

Занятия частично приостановлены в 11-ти учебных заведениях города
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Как ни старались уберечь волгоградцев от массовой простуды (поголовной вакцинацией и лекциями), а грипп все равно разбушевался. А все благодаря теплой погоде, которая благоприятствует распространению вирусов. Так, к 3 февраля, в Волжском Волгоградской области уже в 11-ти учебных заведениях приостановлены занятия. Пока школы закрывают не полностью, а только классы, где число заболевших перешагнуло за «предельную» отметку. На данный момент закрыли на карантин 32 класса.

Как уточнили «КП-Волгоград» в управления образования администрации Волжского, с 4 февраля карантин введён в отдельных классах школ №№ 6, 11, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 31, школе-гимназии № 37 и лицее № 1. По сравнению с показателями прошлой недели количество коллективов, где прекращены занятия, увеличилось (по состоянию на 30 января таких классов было 23).

- В школах Волжского усилено внимание к соблюдению температурного режима, приняты меры по недопущению снижения температуры в учебных помещениях, - добавляют в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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