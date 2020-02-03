Чиновника из Волгограда посадили на 7,5 лет за взятку

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:14:11+03:00

А фирму, которая дала ему деньги, оштрафовали на миллион рублей

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Миллион рублей в казну государства заплатит фирма, торгующая в Волгограде алкоголем. Так решил мировой судья судебного участка №117 Центрального района Волгограда. Ее руководитель в 2016 году связался с сотрудником областного комитета промышленности и торговли администрации. За 50 тысяч рублей коммерсант просил консультанта отдела контроля потребительского рынка закрыть глаза на налоговую задолженность и дать разрешение на лицензию. Однако сделку расстроили правоохранительные органы.

Экс-чиновника Имама Мевлидова приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима за получение взятки. А фирму наказали по административной статье за «незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

- В этой связи на основании постановления прокуратуры Волгоградской области суд признал ООО «Сервиг» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Штраф фирма практически оплатила. Как и ООО "Изобилие", которому тоже пришлось выплатить миллионный штраф за взятку этому же чиновнику. На очереди еще одна коммерческая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU