В Волгограде «Изобилие» оштрафовали на миллион за взятку

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:41:57+03:00

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По инициативе прокуратуры в Волгограде занимающееся оптово-розничной торговлей ООО «Изобилие» оштрафовали на 1 миллион рублей за коррупцию. Мировой судья Центрального района признал фирму виновной в «незаконном вознаграждении от имени юридического лица». И если торговцы отделались лишь административным наказанием, то чиновника за то, что брал взятки, прошлой осенью приговорили к 7,5 года в колонии строго режима.

Как рассказали «КП-Волгоград» в прокуратуре, еще в конце мая 2016 года директор ООО «Изобилие» передала 30 тысяч рублей взятки консультанту регионального комитета промышленности и торговли Имаму Мевлидову. За эту сумму он помог фирме получить лицензию на торговлю алкоголем. Были и другие взятки – всего удалось доказать пять эпизодов.

Теперь прокуратура настояла на том, чтобы и коммерсанты отвечали за свои правонарушения.

- Постановление вступило в законную силу, штраф фактически оплачен, - сообщила «КП-Волгоград» старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

ИСТОЧНИК KP.RU