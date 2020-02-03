«Рак не лечится - стереотип»: волгоградка с лейкемией откровенно расскажет о борьбе за жизнь

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:18:30+03:00

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Света Ивушкина – жизнерадостная девушка из Волгограда, которой всего 23 года. Она – артистка балета Волгоградского музыкального театра. Нежная, талантливая. Поражаешься, как у такого хрупкого с виду человечка столько силы на борьбу за жизнь – против лейкемии. Помогает Свете творчество и вера в лучшее. «Комсомолка» публиковала дневник, который вдохновил многих людей на «войну» с самой страшной болезнью 21 века. Волгоградка не останавливается, продолжая действовать, проживать каждый день своей жизни ярко, незабываемо. Особенно важен Международный день борьбы с раком.

- Два года назад мне поставили диагноз «рак крови». Я успела получить образование хореографа и артиста балета в Институте культуры. Лечение химиотерапией и дальнейшая операция по трансплантации костного мозга продлились в течение года, я старалась в это время двигать и танцевать. Сейчас я все ещё восстанавливаюсь за счёт движения, танцев и различных творческих проектов, - говорит Света.

Специально для волгоградцев и гостей города девушка организовала public talk (живое интервью перед аудиторией). Общение состояться 4 февраля в 18:30 в «Точке кипения» (проспект Ленина, дом 28а, корпус В).

- Я хочу встретиться с людьми, которые долгое время поддерживали меня через соцсети, поговорить о существующем стереотипе, что «рак не лечится». А так же провести урок по танцевально-двигательной терапии, к которой я обращалась во время болезни, - приглашает Светлана Ивушкина всех желающих на свое мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU