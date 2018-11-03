Дневник девушки с лейкемией: Я должна утереть нос этому раку!

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-03T10:54:55+03:00

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Эта солнечная девушка с инопланетной внешностью ведет откровенный дневник в соцсетях о борьбе с раком. 22-летняя Света Ивушкина или просто Ивушка – артистка балета Волгоградского музыкального театра, доказывающая: страшная болезнь ее не сломила. И не сломит. Признания волгоградки дарят людям веру в лучшее, а сама она стала символом любви к жизни.

«Комсомолка» публикует самые трогательные и душещипательные отрывки из ее дневника.

«ФОРМУЛИРУЙ СВОИ ЖЕЛАНИЯ ПРАВИЛЬНО»

- Для многих не секрет, что после получения диплома у меня намечался переезд в Питер… Планы были такие: поступить в магистратуру (чтобы наверняка закинуть якорь в Северную столицу), устроиться на работу, снять жилье. Да, в какой-то момент я даже начала подыскивать квартиру, прицениваться, выбирать район и планировку.

Помимо дел «переездных» передо мной стояла задача поступить в вуз мечты, но для этого надо было оооочень много работать… Защитила грант, написала пару научных статей, принимала участие в творческих мероприятиях, дабы получить рекомендации или отзыв о своей работе (а еще диплом, госы, поездки на фестивали, мастер-классы и работа).

Выжимала из себя все соки, что-то постоянно записывала и планировала. И за это мне должны были повесить медаль? Да? Ведь так? Хрен тебе, Света!

А точнее: на! Поспи! Отдохни! Расслабься!

В Питер я буду мотаться гораздо чаще, а может, в дальнейшем, и переберусь. На тот момент я хотела сбежать, от людей от проблем, и найти новые?! Формулируем правильно, учимся!

Что же дальше? А дальше жизнь. Люди! Я так полюбила каждую секунду.

Здесь и сейчас (наконец-то поняла значение своей любимой фразы). Я наслаждаюсь моментом, запоминаю и воспроизвожу в минуты слабости. Рак не убивает, он дает второй шанс на жизнь!

***

- Моя жизнь очень круто изменилась с 1 июня 2018 года. Приехала в больницу и сдала дополнительные анализы. Мой будущий лечащий врач сказал «вы наш пациент», и эти слова оказались решающими в мои 22 года.

Да! Онкология/ гематология/ лейкоз/ рак крови. Называйте, как хотите (пишу, и руки дрожат). Скрывать больше не имеет смысла. Почему я? Вот так, простите.

cveta_me Скучаю ли я по волосам? Нет.

«Я ОБЯЗАНА УТЕРЕТЬ НОС ЭТОМУ РАКУ»

- Эта болезнь постучалась в мою дверь неожиданно и продолжает хозяйничать по сей день.

Лейкоз или лейкемия. А вообще у нее гораздо больше названий. До сегодняшнего дня моя семья самостоятельно справлялась с лечением этой болячки, но мы изначально знали о том, что я нуждаюсь в операции.

Пересадка костного мозга жизненно необходимая процедура для моего выздоровления. Родной брат не подошел по донорской совместимости, и теперь мы вынуждены искать донора в Европе. Естественно все это стоит приличных денег, а конкретно 18 тыс. евро + 120 тыс. рублей за курьерскую доставку материала в Россию.

Сейчас я помогаю своей семье собрать эту сумму, на данный момент надо срочно запустить поиск донорского костного мозга. Прошу материальной помощи, потому что я обязана утереть нос этому раку.

«Я НЕ ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ БОЛЬНОЙ»

- В конце мая, в один из прекрасных дней, пока бежала на очередную тренировку, почувствовала, что болит голова и, кажется, поднимается температура. Пришла вечером домой, впопыхах померяла температуру, градусник показал 37,4. Я свалила это на сильную усталость, так как впереди была плотная подготовка к госам и диплом, а еще премьерные дни в театре. Впереди были выходные и я решила по старинке пропить курс антибиотиков и пару дней отлежаться дома.

К понедельнику мне стало немного лучше, но температура скакала туда-сюда (к слову сказать, я не чувствовала себя больной и других симптомов не наблюдалось). Недолго думая, я вернулась в строй и продолжала ходить на тренировки с температурой, но заметила одну особенность: мои синяки на руках и ногах долго не проходили, а наоборот стали приобретать разные цвета радуги. Тут-то я немного «очканула» и, отпросившись с репетиции, побежала к терапевту.

Терапевт мне назначил стандартную процедуру: общий анализ крови. Я его сдала на следующий день и ждала результатов через 2 дня (почему так долго я не поняла).

В день сдачи анализа вечером мне пишет незнакомый профиль вКонтакте забавное сообщение: «Здравствуйте. А вы можете, пожалуйста, завтра в поликлинику подойти с 15 до 16. А то анализы пришли не очень хорошие, надо перепроверить как можно скорее». Как позже оказалось - это был мой терапевт...

Наутро после полученной смс я первым делом побежала в больницу. Найдя своего врача, я стала выпытывать результата анализов, на что услышала неоднозначные ответы типа «тромбоциты низкие» и «гемоглобин 109 не очень» (норма от 110). От меня последовал вопрос: и все? На что терапевт ответила: «Ну тут еще формула не очень хорошая в крови, но это скорее всего ошибка, надо перепроверить».

А я так и напрямую сморозила глупость: «У меня что, рак?». Конечно же ответа на этот вопрос я не услышала, то ли она подумала, что я слишком мнительная девушка, то ли не хотела расстраивать раньше времени.

И вот в пятницу я уже сдала повторные (развернутые) анализы и ждала результаты аж в понедельник. Как сейчас помню, что провела эти выходные на полную катушку и без задней мысли о болезни.

Пришла в понедельник за результатами, меня отправили к главврачу, которая и рассказала мне всю суть происходящего. Бластные клетки в крови! Что? Как? Что это значит? В тот момент в моей голове крутился миллион вопросов. За неделю я собрала все документы для консультации в онкоцентр и ждала 1 июня.

В этот первый день лета я узнала, как врач может залезть тебе в душу и поставить диагноз лейкоз. Ну и срочная госпитализация, а там и по накатанной...

P.S. Кстати, несмотря на все происходящее я отвлекалась учебой и продолжала ходить на репетиции дипломного выступления и жить как ни в чем не бывало. Я предчувствовала, что это все для меня скоро закончится...

cveta_me В моей жизни все меняется со скоростью света. Пару дней назад я летала по отделению, но вот уже 3 день практически не встаю с кровати.

****

• 24 часа в сутки скучать по дому/семье.

• каждое утро не знать, в каком состоянии проснешься

• отходники после химии

• не выходить на улицу месяц

• сдавать кровь каждое утро

• существовать в маске (спать тоже в ней)

• не кушать фрукты и овощи

• испытывать постоянную смену настроения

Всего лишь мелочи...

***

- Обнулилась. Принимаю поздравления.

***

- Эта болезнь научила меня жить по-новому. Радоваться каждому дню и запоминать моменты, приносящие положительные эмоции. Только так получается не терять боевой настрой и идти на ненавистные курсы химиотерапии.

***

- Скучаю ли я по волосам? Нет. Скучаю лишь по своей беззаботной от части жизни, по мелким неурядицам и проблемам. Скучаю по танцам и любви. Скучаю по спокойствию родителей. Скучаю.

МЕЧТАЮ О «ЗАПРЕЩЕНКЕ»

- Мне бывает очень страшно, когда я не могу встать с кровати. И в отделении рассказывают много историй как люди умирали, а я смеюсь и запиваю эти истории чаем.

Третья химия прошла, не так легко, как я планировала. Сейчас испытываю отходники (обычная практика), мне переливают кровь, тромбоконцентрат, кальций, глюкозу и заставляют кушать!

А я дама капризная, мечтаю о «запрещенке».

«СПАСИБО, МАМА!»

- 3-й курс или проверка на болевой порог. Моя третья химиотерапия началась с ада и продолжает длиться на протяжении месяца.

Первое, что ударило по моему боевому настрою - это люмбальная пункция. Процедура, в ходе которой в спинной мозг вводят химию, дабы избежать попадания рака в головной мозг (стандартная процедура для всех лейкозников). После этого я должна была лежать 8 часов на животе не вставая. Я, как стойкий солдат, выдержала все муки и уже на следующий день проснулась с жуткой болью в спине. Врач сказал, что это нормально и болит лишь место прокола, но уже тогда я заподозрила что-то не ладное.

Через два дня пришла адская боль в голову. Я не могла встать, меня сразу начинало тошнить, эти боли продолжались в течении 1,5 недели. Кстати, все это время в меня + поступала химия, от которой было совсем не легче. Я твердо решила, что у меня не остается другого выбора, как терпеть. Обезболивающие слабо помогали, поэтому пришлось существовать это время через боль.

И вот как только меня «отпустило», кстати это произошло резко каким-то утром, я подумала «ну все, хуже этого быть ничего не может». Как я ошибалась! Началось падение показателей крови (химия начала свою борьбу), поднялась температура, начались жуткие проблемы с пищеварительной системой. Этих подробностей я не могу рассказать, но поверьте, голова оказалась мелочью.

Сейчас я восстанавливаюсь, я держусь, и я пишу это для вас! Очень много поддерживающих слов, которые совсем не действуют во время адских болей, простите, а помогает лишь рука мамы, держащая меня на протяжении месяца! Спасибо, Мама!

Кстати да, теперь я совсем лысый, но это совсем не больно))

cveta_me Как и любая девочка, я всегда парилась из-за лишнего веса и недостаточно худых ног. Так напарилась, что заболела раком и похудела на 10 кг, стоит ли это того?! Это все к теме о формулируйте свои желания правильно !

ЛУЧШИЕ 17 ДНЕЙ В ЖИЗНИ

- Две разные жизни - в больнице и дома.

Во время химии я становлюсь очень слабым человеком и не хочу, чтобы кто-то это видел (или видела только семья). Ведь я кое-что поняла за это время: так мало людей знают меня настоящую (к их же счастью).

Да, все мои посты максимально искренние, и пишу я их скорее для своих друзей, чтобы не переживали. Уверяю их в том, что я сильная, но слабой быть тоже полезно!

Сегодня мы с мамой подсчитали, сколько дней из летнего времени я была дома, и это цифра 17! Как думаете, легко ли мне это дается? А я скажу вам: это самые лучшие 17 дней в моей жизни.

«НАДО ПОТЕРПЕТЬ»

- Есть много мыслей, не самых хороших:

Рак - это не такая страшная штука, как казалось бы. Ты просто живешь, и в один момент узнаешь о нем. Страшно само лечение, потому что оно убивает твой организм наравне с раковыми клетками.

Главное, не падать духом (а это, ой, как не просто). Все познается в сравнении и даже с моим диагнозом бывают истории и пострашнее.

Надо потерпеть в 1000 раз.

«НЕ СДАМСЯ БЕЗ БОЯ»

- Было бы слишком просто, если бы мне вчера сказали: «Свет, все хорошо, не надо ничего предпринимать, через пару месяцев ты уже сможешь вернуться к нормальной жизни».

Слово «просто» тоже не про меня, а вот словосочетание «куда ты денешься» про меня.

Я всегда жалела себя, до последнего, мне обидно за то, что моя семья должна проходить через это, мне обидно, что мое тело (которое я так долго воспитывала хореографией) должно терпеть эти муки. Но обида уйдет когда-нибудь, а мозг и не вспомнит, что нам пришлось пережить.

И самое главное - я не сдамся без боя.

ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ

- Движение есть жизнь! Остановка - смерть!

В понедельник я узнала, что нуждаюсь в кругленькой сумме на пересадку, и 4 дня мы продумывали всевозможные планы сборов. Я сразу заявила: мастер-классу быть. Где: в моем родном институте. Зачем: хотела доказать, что я могу! Конечно, физическая активность мне дается с трудом, но дается же!

***

- Я не заметила, как влюбилась в жизнь, а она в меня!

cveta_me Заболевшая раком Светлана Ивушкина уверена: движение - это жизнь #запискихореографички

РАК НЕ ДУРАК

- Моя мама - мой герой!

Кто же спасает Свету каждый день, на протяжении всей жизни? Мама! Да, понятно, что это первое слово, главное слово. Я бы сказала, что это единственное слово для меня.

Жизнь состоит из мелочей, мама знает все. Рак тоже не дурак, видимо, он решил, что мы должны быть еще ближе. 24/7. И мне это очень нравится.

О ПОДДЕРЖКЕ БОЛЬНЫХ РАКОМ

- Если ваш близкий болен раком, пожалуйста, относитесь к нему с пониманием. Я имею в виду, что большинство препаратов действуют на нервную систему, поэтому эмоциональный фон очень нестабилен.

Еще не стоит лезть со своими советами, типа «моя бабка соду пила» или «кушай больше петрушки». Поверьте, я давно читаю Телицину, но не могу себе позволить питаться по ее рекомендациям. Не могу пить разные травки, потому что это может негативно сказаться на моем лечении.

Да! Химия - это яд, но мне приходиться доверять этому методу. Если у вас особо нет желания вникать в особенности проведения лечения - не надо предлагать найти «пути решения проблемы» (Тебе нужен донор костного мозга? Давай я сдам! Какая у тебя группа крови?).

Еще не пытайтесь успокоить фразами «мы и так все умрем». А самое главное - никогда не бросайте наедине с собой. Нам очень нужна поддержка людей, не всех, а самых главных. Чтобы они были рядом. Поверьте, это просто жизненно необходимо и очень влияет на результат лечения. Особенно когда мы сами об этом просим.

«У МЕНЯ ЕСТЬ СУПЕРСИЛА!»

- В чем она заключается? - спросите вы. Да я не знаю, но я чувствую, что есть. Недавно мне рассказали историю, как девушка, наткнувшись на мой пост, решила бросить курить. Бросила ли? Я не знаю. Но факт, что это было, очень эмоционально сформулирован в сообщении.

Знаете, что легче всего? Пустить жизнь на самотек, я и сама так сто раз делала. Но! Важно остановиться на мгновение и подумать для чего ты это делаешь. Для чего ты сегодня с утра покурил, для чего ты вчера поругался с близким человеком, для чего ты ходишь на эту ненавистную работу, для чего? Тебя же никто не заставляет.

«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ЛИЧНЫЙ АД»

- 4 курс. Не так давно мне задали вопрос: Света, как ты настраиваешься на следующий курс химиотерапии? И это ввело меня в ступор. Честно сказать, на это просто невозможно настроиться. И как бы я не провела великолепно выходные, я знаю, что в понедельник мне в больницу. И да, я могу себе позволить слезы и депрессивное состояние, потому что это - химия!

- Даже если я знаю, что во благо.

- Даже если чем раньше начну, тем раньше закончу.

- Даже если там ко мне относятся как к принцессе.

Ребят! Это мой маленький личный ад.

cveta_me Я - здоровая, так я настраивала себя и продолжаю.

«СТЕКАЮ ПО СТЕНАМ»

- Что такое химоза? Лечит или калечит?

Лейкоз или лейкемия начинается в костном мозге. Наш костный мозг‎ - это "фабрика" разных клеток крови. Когда "заболевает" костный мозг, то эта "фабрика" вместо здоровых (врачи говорят о зрелых клетках) начинает "выпускать" огромное количество незрелых белых клеток крови. Так что во мне течёт «белая кровь», а может я белоснежка?

Как проходит мой курс:

1. Я поступаю в отделение, и мой костный мозг берут на анализ (делают пункцию).

2. Как только готов анализ, врачи смотрят, сколько процентов пораженной части КМ. И по весу и росту рассчитывают дозу химии.

3. Ставят подключичный катетер и вливают в кровь всю химозу. Кстати, кровь я сдаю каждый день на протяжении всего курса.

4. Через пару дней постепенно начинают падать показатели крови. Тромбоциты (отвечают за свертываемость крови), лейкоциты (защита от вирусов), гемоглобин. Это значит, что химия подействовала. Также убиваются недоразвитые клетки (проще говоря, раковые).

5. Все это спускается практически до нулей и мне становится очень плохо. Кровь как вода, температура, звездочки в глазах, стекаю по стенам отдаления словно слизень.

6. Тогда меня начинают спасать: переливают кровь (гемоглобин), переливают тромбоконцентрат (тромбоциты), к сожалению, лейкоциты нам стимулировать нельзя - выращиваю силой мысли (ну или народное средство - свекла).

7. Через какое-то время костный мозг начинает возобновлять сам правильные клетки, тем самым поднимая показатели крови.

8. Тромбоциты, лейкоциты, гемоглобин в норме? Вали домой.

Восстановление.

Первые пару дней дома я пытаюсь прийти в себя, а это значит, вернуться к своему ритму жизни. Да, это понятно, что физнагрузки мне запрещены, а еще походы на массовые мероприятия (кино, театр, вечеринки и т.д.). Но! Всегда я шла против правил. Это меня спасает. Танцевальный зал, любимая работа (в качестве зрителя), встречи с друзьями, и вот я прежняя Света.

Итак: химия 7 дней, падение показателей 7 дней, по нулям 7 дней, восстановление 7 дней. Итого: месяц.

cveta_me Вроде по моде. Лейкоциты - 7,4. Могу себе позволить короткую прогулку.

***

- Друзья, я счастлива сказать вам спасибо, спасибо за нереальную помощь. Мы собрали всю сумму на донора!

…Я поступаю так, как подсказывает мое сердце. Я хочу помочь другим, и у меня есть «зеленый свет».

А сейчас о важном, моя карта открыта и я никуда не уберу реквизиты! Почему? Потому что так много не равнодушных людей. Потому что мы готовим около трех благотворительных концертов (которые изначально планировались для моего сбора), деньги с которых отдадим детишкам. Они, как и я, борются с раком! Вы же помните, я не одна такая, просто у меня есть шанс говорить. Благодаря своей активной позиции буду вселять жизнь в других. Мир!

***

Сейчас врачи готовят Светлану к операции. Мы верим, Ивушка обязательно победит! Но и реальность беспощадна: на лечение требуется немало средств. И не только ей. Талантливая танцовщица пошла непростым путем и с помощью неравнодушных людей организовала благотворительный концерт. Одно из них состоится 6 ноября 2018 года в 18.00 в Волгоградском музыкальном театре. Цена билета – любая. Все собранные средства пойдут на лечение и реабилитацию.

Если вы захотите помочь Светлане, реквизиты Сбербанка:

Перевод 4276 8110 3124 4204

Наталья Викторовна Ивушкина (мама)

Перевод 5469 1100 1196 4657

Светлана Сергеевна Ивушкина