В Волгограде начали строить очистные сооружения для ливневых стоков

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:19:57+03:00

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Теплая зима дала старт работам на правом берегу Волги: в январе 2020 года волгоградский подрядчик начал строить первое локальное очистное сооружение для ливневых стоков. Всего их будет тринадцать, все установят до конца года. Необходимое оборудование купили заранее, поэтому работы уже кипят в Центральном и Ворошиловском районах. Начали с улицы Калинина. Здесь в ближайшее время появится герметичная емкость из прочного материала.

- Внутри объекта будет функционировать многоступенчатая система, которая очистит поступающие в коллектор ливневые стоки от мазута, песка и других взвешенных веществ и затем перенаправит в Волгу. Производительность такого сооружения составит 400 литров сточных вод в секунду, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

В следующем году Волгу не будут загрязнять ливневые стоки, как это было раньше. Это позволит улучшить состояние реки и в целом экологию. Напомним, городские власти реализовывают федеральный проект «Чистая Волга».

ИСТОЧНИК KP.RU