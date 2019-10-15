2019-10-15T16:22:30+03:00
Общество

К 2022 году Волгоград перестанет загрязнять Волгу ливневыми стоками

Очистные сооружения позволят открыть пляжи на правом берегу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Через несколько лет можно будет купаться в черте Волгограда.Через несколько лет можно будет купаться в черте Волгограда.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На весь миллионный Волгоград, который тянется на десятки километров вдоль Волги, уже много лет нет ни одного пляжа. Купаться на правом берегу реки у нас нельзя. Ведь в воду стекают все ливневые стоки, которые образуются в областном центре. Мэрия обещала решить проблему через несколько лет. И уже определилась с подрядчиком, который займется строительством очистных сооружений на водовыпусках в Волгу. По итогам аукциона победителем стала компания ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» (ССМ). Первоначальная цена контракта составляла 1,276 миллиарда рублей. Подрядчик предложил цену на 191 миллион меньше. Так что в итоге бюджету 14 новых очистных сооружений для ливневок обойдется в 1,085 миллиарда рублей. Завершить стройку должны до конца 2021 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, компания-подрядчик имеет большой опыт строительства шлюзов, очистных сооружений, ливневых стоков и канализационных насосных станций. В 2017 году эта фирма построила подводные коллекторы, которые отводят стоки из шести районов Волгограда по дну Волги на очистные на острове Голодный.

Коллекторы для сбора, очистки и водоотведения ливневых стоков появятся во всех районах Волгограда. Расположены они будут вдоль берега Волги там, где сегодня неочищенные стоки уходят прямиком в воду. Согласно проектной документации, емкости должны полностью изолировать грязные воды от поверхностных источников, не допуская загрязнения окружающей среды. Внутри будет заложена многоступенчатая система очистки стоков от мазута, песка и других взвешенных веществ.

После «аномальных» ливней, которые едва не смыли построенный к ЧМ-2018 стадион и сделали Волгоград героями международных новостей, у мэрии к ливневкам особый интерес. Чиновники заверяют, что обслуживают и прочищают каналы регулярно. Но за годы без хозяина схемы городских ливневых магистралей просто потеряли. Поэтому сейчас дорожники разыскивают и восстанавливают люки, которые когда-то просто закатали в асфальт.

Пляжи и новые возможности для туризма – это, безусловно, хорошо. Но не стоит забывать и об экологии. К тому же новые очистные сооружения позволят улучшить ситуацию не только в Волгограде, но и ниже по течению реки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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