К 2022 году Волгоград перестанет загрязнять Волгу ливневыми стоками

На весь миллионный Волгоград, который тянется на десятки километров вдоль Волги, уже много лет нет ни одного пляжа. Купаться на правом берегу реки у нас нельзя. Ведь в воду стекают все ливневые стоки, которые образуются в областном центре. Мэрия обещала решить проблему через несколько лет. И уже определилась с подрядчиком, который займется строительством очистных сооружений на водовыпусках в Волгу. По итогам аукциона победителем стала компания ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» (ССМ). Первоначальная цена контракта составляла 1,276 миллиарда рублей. Подрядчик предложил цену на 191 миллион меньше. Так что в итоге бюджету 14 новых очистных сооружений для ливневок обойдется в 1,085 миллиарда рублей. Завершить стройку должны до конца 2021 года.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, компания-подрядчик имеет большой опыт строительства шлюзов, очистных сооружений, ливневых стоков и канализационных насосных станций. В 2017 году эта фирма построила подводные коллекторы, которые отводят стоки из шести районов Волгограда по дну Волги на очистные на острове Голодный.

Коллекторы для сбора, очистки и водоотведения ливневых стоков появятся во всех районах Волгограда. Расположены они будут вдоль берега Волги там, где сегодня неочищенные стоки уходят прямиком в воду. Согласно проектной документации, емкости должны полностью изолировать грязные воды от поверхностных источников, не допуская загрязнения окружающей среды. Внутри будет заложена многоступенчатая система очистки стоков от мазута, песка и других взвешенных веществ.

После «аномальных» ливней, которые едва не смыли построенный к ЧМ-2018 стадион и сделали Волгоград героями международных новостей, у мэрии к ливневкам особый интерес. Чиновники заверяют, что обслуживают и прочищают каналы регулярно. Но за годы без хозяина схемы городских ливневых магистралей просто потеряли. Поэтому сейчас дорожники разыскивают и восстанавливают люки, которые когда-то просто закатали в асфальт.

Пляжи и новые возможности для туризма – это, безусловно, хорошо. Но не стоит забывать и об экологии. К тому же новые очистные сооружения позволят улучшить ситуацию не только в Волгограде, но и ниже по течению реки.