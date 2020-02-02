2020-02-02T21:11:45+03:00
Общество

У приехавшего в Волгоград китайца коронавирус не обнаружен

Мужчину и его подругу обследовали медики, диагноз не подтвердился
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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У приехавшего в Волгоград китайца не обнаружили коронавируса.У приехавшего в Волгоград китайца не обнаружили коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Волгограде в инфекционную больницу №1 поступил первый пациент с подозрением на коронавирус. Гражданин Китая прибыл в регион из Китайской народной республики. Его поместили для обследования в специальный изолированный бокс – их медики подготовили заранее, как только в КНР началась эпидемия смертельного вируса. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, мужчину и его подругу обследовали, но наличие коронавируса не подтвердилось.

- У пациента были взяты анализы на наличие коронавируса. Также были взяты анализы и у гражданки Китая, с которой в Волгограде общается пациент. Коронавирус ни у кого не обнаружен, - рассказал собеседник «КП-Волгоград».

Слухи разлетаются по соцсетям и мессенджерам со скоростью света. Но на 2 февраля в Волгоградской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Медики продолжают держать ситуацию под контролем и проверяют всех, кто мог контактировать с заболевшими. Причин для беспокойства у волгоградцев пока нет. А элементарный "респираторный этикет" поможет защититься от многих вирусных инфекций.

Не подтвердились и слухи о заражении коронавирусом китайцев, которые работают в теплицах в Астраханской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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