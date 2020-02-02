Власти Астраханской области: в регионе короновируса нет
Село Тулугановка Володарского района закрыли на карантин из-за коронавируса, которым заболели работающие в теплицах китайцы – видео с таким рассказом вмиг разлетелось по соцсетям, сея панику. Но власти Астраханской области заявляют: это видео – фейк и ни одного заболевшего на территории региона на сегодняшний день нет.
«Данная информация – вымысел, в Астраханской области не зафиксировано ни одного случая опасного заболевания», - заявил министр здравоохранения области Фёдор Орлов.
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации губернатора, на 2 февраля 2020 года в Астраханской области нет ни одного случая заражения коронавирусом. Хотя в регионе по поручению губернатора и создали специальный штаб, который следит за тем, чтобы опасный вирус не завезли в регион.
На въезде в область за контроль отвечает Роспотребнадзор. Карантинные посты установили в аэропорту и двух морских портах. Росздравнадзор мониторит обеспеченность аптек необходимыми медикаментами. А Минздрав при необходимости готов принять заболевших - в областной инфекционной больнице уже готовы изолированные боксы.
Пока же Астраханская область переживает эпидемию гриппа. Лабораторно подтвержден диагноз у 186 человек.
Карта распространения коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU