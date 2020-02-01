Вечная слава: в Волгограде почтили память защитников Сталинграда

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:58:21+03:00

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Жители Волгоградской области и всей страны отмечают в эти выходные отмечают 77-летнюю годовщину Сталинградской Победы. Это важное событие для каждого, ведь именно в Сталинграде начался переломный момент в ходе Великой Отечественной войны. В канун 2 февраля в городе-герое по традиции возложили цветы к Вечному огню. На площади Павших борцов побывал глава региона Андрей Бочаров, а также силовики, общественники, чиновники, школьники и неравнодушные горожане.

По всей области пройдут десятки мероприятий. Только в городе-герое их будет более восьмидесяти.

- Кульминацией праздничной программы 2 февраля в 21-00 станет красочный фейерверк у интерактивного музея «Россия — моя история», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Подробную программу мероприятий смотрите в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU