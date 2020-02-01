Лошади остались без защиты: суд Волгограда принял решение против «Соснового бора»

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:39:01+03:00

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Вокруг волгоградского конно-спортивного клуба в «Сосновом бору» кипят нешуточные страсти: власти Волгограда настаивают, что конюшни нужно снести, при этом их не волнует судьба 42 лошадей, которые могут оказаться на улице. В предыдущее заседание, состоявшееся 27 января, суд принял меры предварительной защиты: в то утро приехавшие сносить постройки бульдозеры развернулись и уехали.

Следом из администрации Дзержинского района поступила частная жалоба: чиновники стояли на своем – демонтировать. И вот 31 января служитель Фемиды принимает неожиданное решение: снять ограничительные меры. Проще говоря, конюшни и их обитатели вновь находятся в опасности. Конечно, до окончательного вердикта еще есть время и постройки останутся на месте. Вот только чем закончатся судебные тяжбы – неясно.

Напомним, конюшни «Соснового бора» признали незаконными и обязали владельцев их убрать. Но те не спешили. Сейчас обе стороны судятся за свою правду, а в это время волгоградцы подписывают петицию, в которой просят защитить бедных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU