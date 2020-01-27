2020-01-27T18:07:25+03:00
Общество

Власти Волгограда в суде оспаривают запрет сноса конюшен «Соснового бора»

Они требуют снять «предварительную защиту»
Юлия Данильченко
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Лошади стали заложниками конфликтной ситуации.Лошади стали заложниками конфликтной ситуации.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Вокруг конюшни «Соснового бора» в Волгограде кипят нешуточные страсти: власти города-героя, а именно администрация Дзержинского района, настойчиво хочет ее снести. Эти постройки признали незаконными. И все бы ничего, если бы речь шла просто о помещениях, но заложниками конфликтной ситуации между чиновниками и бизнесменом стали 42 лошади.

Сегодня, 27 января, конюшни обещали демонтировать, даже бульдозеры пригнали. Но собственник конно-спортивного клуба успел подать в суд, который встал на сторону здравого смысла и постановил принять меры предварительной защиты. Однако администрация подала встречный иск с требованием отменить это решение.

- В Дзержинский районный суд г.Волгограда поступила частная жалоба администрации Дзержинского района Волгограда на определение суда от 27 января 2020 года. В частной жалобе ответчик просит отменить указанное определение и принять новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявления ООО «Сосновый бор» о принятии мер предварительной защиты, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

При этом сами волгоградцы, даже те, кто не имеет отношение к конному спорту, создали петицию. Простых людей очень беспокоит судьба несчастных животных, которых власти буквально выгоняют в мороз на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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