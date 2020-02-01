2020-02-01T11:02:12+03:00
Общество

Зазвучат фронтовые мелодии: на верхней террасе Волгограда появилось радио

Коммунальщики подключили современное оборудование
Юлия Данильченко
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Волгоградцы смогут гулять по набережной и наслаждаться музыкой.Волгоградцы смогут гулять по набережной и наслаждаться музыкой.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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На верхней террасе Волгограда в канун 77-й годовщины победы под Сталинградом зазвучат фронтовые мелодии. Атмосферу праздника создаст радио, которое установили в центре города-героя. Современное оборудование появилось не случайно – его продумали заранее во время реконструкции парка и подключили как раз к памятному событию. Сегодня горожане смогут насладиться военными песнями, а в другие дни для них будет звучать самая разнообразная музыка.

- Контент для вещания будет разным: к праздничным датам специалисты планируют составлять тематические музыкальные подборки. Помимо этого, в случае необходимости по радио будут передавать актуальные информационные сообщения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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