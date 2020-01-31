2020-01-31T15:47:55+03:00
Происшествия

Убийца 16-летнего студента пробудет в СИЗО до 29 марта

Центральный районный суд избрал меру пресечения
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Во время конфликта убийца ударил ножом подростка.Во время конфликта убийца ударил ножом подростка.
Изменить размер текста:

31 января Центральный районный суд решал, что делать с 20-летним убийцей студента. Судья по ходатайству следователей избрал меру пресечения. До 29 марта волгоградец, жестоко расправившийся с 16-летним подростком, проведет в СИЗО. Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда, решение может быть обжаловано в течение трех дней.

Напомним, студента одного из колледжей в Волгограда зарезали 29 января вечером. Парень в компании друзей шел вдоль торговых павильонов на Новодвинской в Дзержинском районе. Между ним и 20-летним прохожим возникла ссора – один задел другого плечом. Вскоре она переросла в драку и волгоградец, на счету которого и нападения и кражи, ударил своего «соперника» ножом по горлу, а затем сбежал. На помощь первокурснику сначала подоспели друзья, а затем приехала «скорая». До больницы его довезли живым, умер он уже на операционном столе. Кровопотеря была слишком большой, а рана глубокой.

Момент убийства 16-летнего студента в Волгограде попал на видео.

16-летнего мальчишку воспитывала бабушка, мать умерла несколько лет назад, а отец мотался на вахты, чтобы заработать. О погибшем друзья отзываются, как об отзывчивом, веселом парне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцев бесплатно проверят на рак в торговых центрах и ДК
В Волгограде на месяц изменится расписание электричек в аэропорт
Убийца 16-летнего студента пробудет в СИЗО до 29 марта
В Вологограде снесут пристрой к «Китай городу»
Новую школу построят в ЖК «Санаторный» к 2023 году
В Кировском районе проверили контактную сеть троллейбуса: электротранспорт могут вернуть
Волгорадец в девятый раз попался пьяным за рулем
28 донских казаков съездят на парад за 4 миллиона казенных рублей
В Волгограде «Изобилие» оштрафовали на миллион за взятку
Рецедивист заставил младшеклассников обокрасть магазин игрушек и держал их в плену
Президент напомнил мэрам городов, что они не на Луне
В Астрахани ищут водителя, который сбил насмерть женщину с ребенком
В Волгограде прокуратура закрыла пять сайтов, которые продавали техосмотр
Сына директора завода радиооборудования осудили за мошенничество с поставками для оборонки
В Кировском районе в аварии с маршруткой пострадали шесть пассажиров
В аварии со школьным автобусом пострадали трое волгоградских подростков
Как огонь в ночи: Волгоград, Волжский и светящиеся теплицы сфотографировали из космоса
На проспекте Университетском волгоградские автомобилисты стоят в пробке из-за двух ДТП
УФАС аннулировало покупку 10-ти иномарок волгоградскими чиновниками
Внутренняя роспись собора Александра Невского попала на видео
В Волгограде бабушке-ветерану дали трехкомнатную квартиру вместо аварийного жилья
В Астрахани банда занималась автоподставами и аферами со страховками
В Волгограде выберут Мисс лед 2020
Вступился за мать: волгоградец избил отчима молотком