Убийца 16-летнего студента пробудет в СИЗО до 29 марта

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:47:55+03:00

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31 января Центральный районный суд решал, что делать с 20-летним убийцей студента. Судья по ходатайству следователей избрал меру пресечения. До 29 марта волгоградец, жестоко расправившийся с 16-летним подростком, проведет в СИЗО. Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда, решение может быть обжаловано в течение трех дней.

Напомним, студента одного из колледжей в Волгограда зарезали 29 января вечером. Парень в компании друзей шел вдоль торговых павильонов на Новодвинской в Дзержинском районе. Между ним и 20-летним прохожим возникла ссора – один задел другого плечом. Вскоре она переросла в драку и волгоградец, на счету которого и нападения и кражи, ударил своего «соперника» ножом по горлу, а затем сбежал. На помощь первокурснику сначала подоспели друзья, а затем приехала «скорая». До больницы его довезли живым, умер он уже на операционном столе. Кровопотеря была слишком большой, а рана глубокой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/758020" frameborder="0"></iframe> Момент убийства 16-летнего студента в Волгограде попал на видео.

16-летнего мальчишку воспитывала бабушка, мать умерла несколько лет назад, а отец мотался на вахты, чтобы заработать. О погибшем друзья отзываются, как об отзывчивом, веселом парне.

ИСТОЧНИК KP.RU