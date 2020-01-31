Убийца 16-летнего студента пробудет в СИЗО до 29 марта
31 января Центральный районный суд решал, что делать с 20-летним убийцей студента. Судья по ходатайству следователей избрал меру пресечения. До 29 марта волгоградец, жестоко расправившийся с 16-летним подростком, проведет в СИЗО. Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда, решение может быть обжаловано в течение трех дней.
Напомним, студента одного из колледжей в Волгограда зарезали 29 января вечером. Парень в компании друзей шел вдоль торговых павильонов на Новодвинской в Дзержинском районе. Между ним и 20-летним прохожим возникла ссора – один задел другого плечом. Вскоре она переросла в драку и волгоградец, на счету которого и нападения и кражи, ударил своего «соперника» ножом по горлу, а затем сбежал. На помощь первокурснику сначала подоспели друзья, а затем приехала «скорая». До больницы его довезли живым, умер он уже на операционном столе. Кровопотеря была слишком большой, а рана глубокой.
Момент убийства 16-летнего студента в Волгограде попал на видео.
16-летнего мальчишку воспитывала бабушка, мать умерла несколько лет назад, а отец мотался на вахты, чтобы заработать. О погибшем друзья отзываются, как об отзывчивом, веселом парне.
ИСТОЧНИК KP.RU