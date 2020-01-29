2020-01-29T15:25:36+03:00
Общество

В Волгограде офисную пятиэтажку продали по цене квартиры

Инженерно-лабораторный корпус в Научном городке ушел с молотка за 8,5 миллиона рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Здание расположено сразу за налоговой. Фото: Яндекс.КартыЗдание расположено сразу за налоговой. Фото: Яндекс.Карты
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Очередной крупный объект недвижимости в Волгограде ушел с молотка за копейки. На этот раз на торгах по цене квартиры в центре продали пятиэтажное офисное здание с пристройкой, которое расположено в Научном городке рядом с областной налоговой инспекцией. Инженерно-лабораторный корпус и право аренды земельного участка на проспекте Ленина, 88А, выставили на открытые торги в форме публичного предложения еще в ноябре прошлого года. Начальная цена - 74,8 миллиона рублей. В итоге победитель приобрел имущество находящегося в стадии банкротства ООО «Клон» почти в девять раз дешевле - за 8 миллионов 556 тысяч рублей.

Если учесть, что общая площадь административного здания 4332,9 квадратных метра, то каждый «квадрат» обошелся покупателю в 1974 рубля. Это не считая право аренды земельного участка площадью в 0,5 гектара.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, приобрел офисное здание волгоградский предприниматель Денис Илясов. Он специализируется на скупке имущества предприятий-банкротов в интересах третьих лиц. Также на имущество «Клона» претендовали бизнесмен из Башкортостана и компания и бизнес-леди из Волгограда. Но их предложения оказались еще меньше.

Напомним, продавали здание в рамках дела о банкротстве ООО «Клон». Один из учредителей фирмы Анна Михеева – мать экс-депутата Госдумы Олега Михеева, который уже который год находится в розыске по делу о мошенничестве. Напомним, этой же компании принадлежала и гостиница «Октябрьская», которую за 55 миллионов купила московская бизнеследи. Продали за копейки на торгах и часть Молодежного центра – «заброшки» за торговым центром «Европа Сити Молл». Это здание хоть и хуже сохранилось, но все же ближе к центру, к тому же стоит в парковой зоне на берегу Волги. Так что цена квадратного метра оказалась почти вдвое выше - 3905 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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